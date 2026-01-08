交機延宕 防長：56架組裝中

國防部長顧立雄。（姚志平攝）

6日空軍F-16V再傳落海失事，引發立委關注66架新F-16 block 70的交付狀況。由於目前除首架雙座機已出廠有試飛畫面外，其餘機數進度不明，能否在今年全數交機令人堪憂；不過，國防部長顧立雄昨罕見在立法院透露，截至1月7日為止，在美國生產線上組裝共56架，包括46架單座機、10架雙座機。

F-16V失事，飛行員至今仍下落不明，使拖延已久的「自動防撞地系統」未安裝問題再次浮上檯面，連帶延宕已久的66架F-16 block 70進度也被關切。國民黨立委徐巧芯昨日在立法院質詢國防部，今年上半年預計能夠拿到多少架F-16？

顧立雄回應，截至7日為止，在美國生產線組裝的有56架，包括46架單座機、10架雙座機。據他了解，第一架飛機要進行的測試項目比較多，所以如果測試順利的話，第二架交機就會加速。

徐巧芯也直言，提升防撞就兩個方案，一個是舊機換裝防撞地系統，但目前沒辦法做到；另一個就是新型F-16能夠交貨，就會至少有一部分的戰鬥機是有防撞地系統的，但現在也沒交貨。

我國新購的F-16C/D block 70是全數位化的戰機，因此也內建了「自動防撞地系統」，這個由MMC任務電腦所負責運算的系統，會在偵測到飛機快要俯衝撞地、且飛行員未有動作時，接管飛機拉起機頭；而舊機升級而來的F-16V則因是類比式的戰機，因此自動防撞系統需要將類比資訊整合成數位資訊，並升級數位MMC電腦，才能安裝執行防撞地系統。