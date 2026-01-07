交流技能競賽培訓 韓國代表團參訪北市南港高工

韓國參訪團參觀南港高工機械工場及成品操作

冷凍空調選手展示專業技能

韓國參訪團參觀南港高工自動化技術教學中心

韓國參訪團參觀南港高工智慧電動車技術教學中心

冷凍空調裁判長分享南港高工的國手培訓經驗

本次參訪促進臺韓兩國在技能教育政策與人才培育策略上的深度對話

來自韓國的產業人力公團參訪臺北市南港高工，進行技職教育考察，實地瞭解臺灣技術型高中在人才培育、設備建置及技能競賽訓練上的成果。

南港高工表示，本次韓國參訪團成員共33人，都是韓國技職教育的重要成員，包含韓國產業人力公團、國際技能奧林匹克選手協會會長兼首爾市技術委員會委員長、首爾市教育廳，以及來自全國技能競賽表現優異的高中校長、高中行政與實習輔導人員、技能競賽選手指導教師與一般選手指導教師等，展現韓國對臺灣技職教育制度的高度重視。

南港高工說明，為了讓韓方參訪團了解臺灣的技職教育和競賽的推動實務，帶領貴賓實地走訪智慧電動車技術教學中心、自動化技術教學中心、節能自動化技術教學中心及機械科專業場域，並安排技能競賽選手訓練現場交流，讓韓方參訪團深入了解南港高工如何結合產業趨勢、專業設備與教學實作，培養學生即戰力。

南港高工指出，雙方也進行交流座談，重點聚焦於臺灣世界技能競賽選手的選拔與培訓制度。南港高工分享從校內扎根、分階段培訓到跨校與國家層級資源整合的實務經驗，獲得韓方代表高度關注與肯定，也促進雙方在技能教育政策與人才培育策略上的深度對話。