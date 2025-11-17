交流接連取消 陸無人機擾台日

大陸和日本緊張情勢急遽升溫，導致既定交流活動接連取消。繼陸方要求延期本月下旬在北京舉辦的論壇後，大陸駐大阪總領事薛劍原定出席的友好交流大會也被中止；自民黨則通知黨員避免參加總領事館主辦活動。事件更擴至旅遊領域，有航空業者透露已取消近50萬張機票。

日本民間組織「言論NPO」17日宣布，原定22至24日在北京舉行的《第21屆東京—北京論壇》確定延期。陸方16日來函，稱日相高市早苗就台灣問題的發言屬「挑釁與武力威嚇」，經抗議後仍未見撤回，因此要求延期，並稱在「環境成熟」後願重新舉辦。

言論NPO代表工藤泰志表示，陸方過去同樣重視民間對話，但這次「受到的壓力可能超過釣魚台爭議時期」，不過他仍尋求年內舉行的可能性。論壇延期前，原訂17日發布的「日中共同世論調查」結果，也因陸方要求再延後。

同時，雙方交流在地方層級亦出現連鎖效應。《共同社》報導，薛劍原定21日出席廣島舉行的「第8屆西日本地區日中友好交流大會」，事發後，駐大阪總領事館以維安為由，通知主辦單位中止活動。此外，受「斬首說」影響，自民黨已要求黨內人員不可出席大阪總領事館主辦的活動。

北京方面也發布多項措施，除呼籲公民避免赴日，也發布赴日留學預警，衝擊日本旅遊市場。《朝日新聞》報導，多家大陸旅行社因政府要求，全數取消11月日本行程，12月是否恢復待觀察。《南華早報》引述航空業說法，稱大陸航空公司已受理旅客取消49.1萬張赴日機票，占大陸往日本總量約3成。

對此，日本官房長官木原稔17日表示，陸方旅遊與留學警示「不符雙方領袖先前確認的方向性」，即推動戰略互惠關係並形塑建設性且穩定的雙邊架構。

在外交緊張之際，除4艘大陸海警船16日上午相繼駛入釣魚台周邊海域之外。日本防衛省17日發布訊息，指大陸無人機15日在與那國島和台灣間飛行，日本航空自衛隊戰機緊急升空應對。不過，我國防部16日已發布相關訊息，一共3架次。