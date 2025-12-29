交流與嚇阻雙軌並行：「雙城論壇」與「環台演習」的異質邏輯／魯云湘

▲蔣萬安在雙城論壇致詞

魯云湘（亞太安全與戰略研究人員）

北滬雙城論壇甫一落幕，中共軍方的東部戰區隨即展開代號為「正義使命－2025」的環臺聯合演習，並以「正義之盾・破限除妄」作為對外宣傳標題。由於時間相鄰，輿論易將兩者強加連結，形塑出「論壇後即軍演」的因果敘事，甚至解讀為對島內特定政治立場的直接回應；然而，若從政策層級、受眾設定與功能設計來看，這樣的連結更像是後設敘事的連結，而非實際的決策因果。

然而，必須先將名稱分辨清楚。「正義使命－2025」是正式演訓代號，演練內容涵蓋海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控與外線立體嚇阻，屬典型戰區級聯合作戰訓練；相對地，「正義之盾・破限除妄」並非作戰科目，而是對外敘事包裝的象徵性語言，試圖將軍事行動轉譯為心理與正當性的論述工具。換言之，前者是給作戰體系的，後者則是給認知戰場的。

再看北滬雙城論壇本身，其主軸為「科技改變生活」，議程集中於城市治理與民生政策，分論壇包括健康樂齡、軌道交通、科技醫療等，並簽署水治理與職業技能交流備忘錄。這類議題具備高度技術度、低敏感性的特點，屬於可合作、可延續，也可被暫停的地方治理交流平台，其功能在於管道維持，而非安全或主權協商。

因此，將論壇與軍演生硬地掛鉤為因果關係，便大大忽略兩者的層級差異。論壇的主要受眾是城市治理體系與民生政策社群；軍演的受眾則是軍事對手、外部介入者與國內動員體系。若有交集，多半只是時間並置所產生的效果。

同樣需要釐清的，還包括「這場軍演是否針對臺獨運動分子」的說法。從政治話語上看，官方確實以「反臺獨」作為正當性敘事；但從軍事角度而言，此次演訓所對應的是體系對體系的高強度對抗準備，而非針對島內特定人物或政治運動。「反臺獨」在此更像合法性標籤，而非具體作戰指向。

真正值得關注的，是這兩件事所共同呈現的制度訊號：北京一方面保留低政治強度的城市交流軌道，另一方面同步推進高強度、制度化的軍事與認知演訓。交流可以存在，但不必然帶來安全降溫；軍事壓力可以常態化，也無須等待談判破裂。

因此，我們不應陷於論壇與軍演是否「相互回應」的爭論，而應進一步探究：當軍事行動被包裝為「破限」、「破妄」時，它究竟試圖重塑哪些心理邊界，例如對海峽中線既有認知的逐步消解，或是社會大眾對環臺軍演從「高度警覺」轉為「心理麻木」的過程，以及這些訊號如何作用於對外介入想像與對內動員敘事之中。

總之，「日常交流歸日常，軍事施壓歸軍事」的雙軌運作，並非彼此抵銷，而是在臺灣社會心理層面，逐步建立一種「壓力常態化」的制約反應。（照片翻攝臉書）