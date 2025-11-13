即時中心／顏一軒報導

身兼正國會領袖的外交部長林佳龍，日前公開表態力挺涉入助理費案的綠委林岱樺競選高雄市長，但是11月1日林岱樺在大崗山3萬人的造勢晚會中，派系成員立委王義川、黃秀芳、陳秀寶與新北市議員卓冠廷都缺席，引發討論，甚至民進黨內也有不同聲音。對此，林佳龍今（13）日上午接受專訪時表示，總統賴清德與林岱樺也是很熟識的朋友，兩人也都做過立委，希望她能去在司法上證明自己的清白、捍衛她的權利；而林岱樺之所以獲得這麼多人的支持，也應該要去了解為什麼，「我不能講說誰對誰錯，也請社會有耐心地來聆聽，用寬容的心情讓每一個人都能無罪推論」。





廣告 廣告

今早8時，林佳龍登上《POP撞新聞》接受主持人黃暐瀚專訪，談及為何PO文力挺林岱樺，此舉有無讓身兼民進黨主席的總統賴清德不高興一事，林佳龍說，賴總統跟林岱樺也都是很熟識的朋友，他們以前都做過立委，而當然每一個政治人物面對司法時，希望她能去在司法上證明自己的清白、捍衛她的權利。

他認為，民進黨內同志遇到這些問題時，每一個人也都要去思考，當這個事情發生在別人身上時，是不是也禁得起檢驗？這件事可以分成制度、個人兩個層面來看，以前者而言，法官之前人人平等，檢察官已經窮盡一切方法，發動大搜索，然後誘補搜索，起訴後來又補起訴，在過去聽到的都是檢察官的起訴書有的。

林佳龍不諱言，至於起訴書沒有（的內容），「甚至變成所謂有一些奇怪的媒體操作，這其實傷害我們的民主法治，我覺得這條線要守住，這個不是個人的問題而是制度」。

談到個人層面，林佳龍則強調，每一個政治人物有他的風格，看待政治人物時嚴格一點就是法理情，若覺得人情義理很重要，可能就變成是情理法，「我做過立委，我們要去了解，所謂的立委助理費在《立法院組織法》第32條中，它是包括辦公費用，請大家去釐清，這是它跟一般議會議員的助理費是不一樣的；第二，如果支出比收入多，就是大水庫的理論；第三，有無放進個人口袋，若有就涉及貪污」。

廣告 廣告

以林岱樺委員而言，林佳龍表示，黃暐瀚有訪問過她，她有她的風格，如果她今天是在民間服務、問政會拿紅包，那可能是不是會有什麼問題；可是如果一個人她今天可以得到這麼多人的支持，就要去了解為什麼，「我不能講說誰對誰錯，因為我想法官現在開始會聽到兩造的聲音，我也請我們的社會有耐心地來聆聽，用寬容的心情讓每一個人都能無罪推論」。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／交由司法！林佳龍喊賴清德與林岱樺熟識 籲社會以寬容心做無罪推論

更多民視新聞報導

吳釗燮、林佳龍有嫌隙？ 鍾佳濱怒轟：見不得台灣好的人所提

實現賴總統經濟日不落國願景 林佳龍：讓台灣透過經貿鏈結世界

鄭麗文稱普丁非獨裁者 林佳龍瞠目結舌：挑戰三觀的黨主席

