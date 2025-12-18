交男友「一定要找夠色的」！中醫師曝5大神奇好處：不愛亂發脾氣

生活中心／綜合報導

中醫師胡馨方（黛比）近日分享，女性在挑伴侶時，直言「一定要找夠色的」。（示意圖／翻攝自pixabay）

許多情侶會把愛愛當作感情調和劑，不同年齡層的性需求和頻率有所不同。中醫師胡馨方（黛比）近日分享，女性在挑伴侶時，直言「一定要找夠色的」，男性具備正常性慾，可反映出身體與心理處於較為平衡的狀態，話題一出，引起網友熱議。

胡馨方近日於IG發出一段影片，男性具備正常性慾，性慾與荷爾蒙、身體壓力調節有關，若維持在正常範圍，情緒起伏相對較小，也較不容易對伴侶發脾氣。

胡馨方表示，有性慾的男性，代表腎氣足、多半精神狀況佳，做事情比較主動，在日常互動中，「比較願意陪你、比較願意付出」。

此外，胡馨方提到，性慾較佳的人與血循環息息相關，若循環狀況良好，氣也比較足，外在表現會比較陽光、積極且樂觀，與另一半相處時，感受也較輕鬆自在。

胡馨方說，男性有慾望、對另一半「好色」並非壞事，是身心健康的表現，也象徵對另一半的吸引與投入，「代表妳真的對他很有吸引力，也想好好愛妳」。網友留言表示：「好色但心態要正確要知道什麼是尊重他人」，胡馨方也認同回應「沒錯！！」

