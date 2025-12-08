交管員警遭撞 藍批蕭美琴非視察乃輔選 綠:別再撒鹽

林姓警員五日在頭城鎮執行交管勤務時遭廂型客車撞擊重傷，宜蘭縣議會國民黨團八日質疑蕭美琴是執行輔選行程，並非公務視察。（記者張正量攝）

記者張正量∕宜蘭報導

副總統蕭美琴五日晚間赴宜蘭期間，二十四歲林姓員警執行交通勤務遭廂型車高速撞擊、重傷送醫。對此，議會國民黨團與民進黨團八日分別召開記者會。藍營指出，蕭美琴這不是視察、是輔選；綠營則呼籲各界停止政治操作，以免在家屬傷口上撒鹽。

國民黨團質疑，蕭美琴此行雖宣稱為公務視察，但行程動線卻與民進黨在地選舉布局高度重疊，並稱地方政府並未被完整通知，縣府與鄉鎮首長皆未列席陪同，行程性質與輔選無異。黨團指出，林姓員警原為排休，卻臨時被召回勤務，加上同日台北市另有員警在相關勤務中受傷，反映警力不足與勤務壓力問題亟待檢討。

廣告 廣告

對於行程是否涉及黨務操作？民進黨團重申目前焦點應放在受傷員警康復與家屬關懷，呼籲外界停止過度政治化，像「撿到槍」般興奮，只算計選舉利益，完全忽略受傷同仁與家屬所承受的壓力。

林姓員警目前仍在醫療團隊照護下接受治療，兩黨皆盼其早日康復。而事件後續真相與勤務檢討，也成為地方政治與警政體系關注焦點。