交管系統故障 全球第9繁忙印度德里機場大規模延誤

作為全球最繁忙的機場之一，印度德里的英蒂拉．甘地國際機場(Indira Gandhi International Airport)昨(6日)晚發生空中交通管制訊息系統故障，到今天(7日)已造成至少200架航班延誤。

路透社報導，印度機場管理局(Airports Authority of India，AAI)表示，此次延誤源自於航空活動中的自動訊息交換系統(Automatic Message Switching System)發生技術性問題，團隊正在試圖修復。

根據消息人士指出，這起事件導致昨天約有25架航班延誤，今天則有超過175架航班因此延遲。航班追蹤網站Flightradar24的數據顯示，起飛時間平均延後了55分鐘，機場方面尚未告知何時能恢復。

印度英語新聞頻道CNN News 18報導，當局正在調查這起故障事件是否與電腦惡意軟體有關。

今年9月，歐洲最大的幾座機場曾遭到勒索軟體攻擊，導致自動報導系統癱瘓，造成大規模航班延誤和取消。

根據國際機場協會(Airports Council International，ACI)的數據，英蒂拉．甘地國際機場在2024年一共接待了大約7800萬名旅客，旅客數排名全球第9。(編輯：陳士廉)