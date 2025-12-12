交給素人評審！ 美食住宿「百人體驗團」真實評價

2026新合作計畫曝！ 自媒體大會匯聚創作者。（圖／TVBS）

美食旅遊品牌「食尚玩家」於今天（12日）舉辦自媒體大會，匯集眾多社群創作者共襄盛舉。該品牌期望透過結合自媒體的力量，建立一個資源共享平台，促進品牌與創作者間的合作。目前已展開「百人體驗團」等合作計畫，讓自媒體創作者以素人身分替大眾評審各種旅遊體驗，並計劃在2026年推出更多新合作方案，持續擴大自媒體合作陣容。

今年的自媒體大會選在台北舉辦，增加了許多Instagram創作者參與。食尚玩家主編劉易昇表示，透過媒合自媒體，能讓品牌與台灣各大旅宿業者的合作更加緊密。他強調食尚玩家在招募Instagram創作者方面表現十分亮眼，相信未來在合作上將更為緊密，希望能創造一個包含自媒體和品牌在內的資源共享平台。

麗星郵輪副總裁徐牧柔表示，他們希望在整體產業轉型之前，利用這樣的機會邀請食尚玩家的部落客和創作者以素人身分代替大眾進行評審，一起上船體驗他們提供的吃喝玩樂住服務。

食尚玩家駐站部落客大口老師的走跳學堂黃漢傑分享，他已經與食尚玩家合作5年，去年參加了麗星郵輪的百人體驗活動。他經營的內容主要包括旅遊美食和親子部分，從事自媒體工作已有約20年的時間。黃漢傑表示，他比較期待明年有Facebook創作者的招募計畫。

