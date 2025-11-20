交艦剛滿一年新戰力！大武軍艦22日首度開放登艦
〔記者方瑋立／高雄報導〕國防部海軍司令部22日將在高雄新濱營區舉行今年國軍唯一一場營區開放，以「全民挺國FUN」為主題，盼民眾體驗豐富多元且精彩的國防饗宴。海軍除將再次開放民眾登上玉山級船塢運輸艦參觀外，去年10月交艦演訓的「大武軍艦」也將首次開放民眾參訪。
國防部今天邀請媒體團為這場「民國114年國防知性之旅」活動開箱，上午動態表演安排海軍官校鼓號樂隊、陸戰樂儀隊、陸戰隊莒拳隊帶來精彩演出，並同時邀請左營高中熱舞社共襄盛舉。戰鬥支援大隊支援中隊中士陳郁芯在陸戰樂儀隊展現高難度操槍技術，媒體詢問女性是否在訓練過程更有挑戰，她說，因為自己身高比較矮，有些動作槍法需要一致性，她就需要拿得比別人高，才能與男性齊平。
在靜態陳展部份，海軍本次開放民眾近距離接觸M109特種作戰突擊艇、AAV7兩棲突擊車、雙聯裝刺針飛彈、標槍飛彈、20機砲及40榴彈悍馬車、機動飛彈車及雷達車等裝備，同時展出紅雀二型、銳鳶、監偵型、陸用型及艦載型等多型現役無人機，展現海軍在全面監偵與海域覺知整體能量。
海軍更安排讓民眾登艦參觀玉山軍艦及大武軍艦，盼令全民共同見證海軍落實「國艦國造」及「國防自主」的成果 。玉山艦中校副艦長曾泓策說，這是該艦自民國112年成軍以來，第二次向國人開放參觀，玉山艦是我國新一代兩棲船塢運輸艦，具備高機動、遠航程及酬載運量大等特性，能執行外(離)島運補、人道救援、災害防救及兩棲作戰等多元任務，象徵海軍兼顧和平與戰備的堅定力量 。全艦官兵秉持「平時守護海疆、戰時保衛國家」的信念，不斷精進專業、強化團隊默契，展現海軍的專業精神 。
首次開放登艦參觀的大武艦傳今年十月底已悄成軍，大武軍艦中校艦長陳建宏受訪說，大武軍艦是我國首艘國造新型救難艦，具備優異的艦船操縱與拖帶能力，並配備水下無人載具、潛水鐘及減壓艙等先進設備，可有效執行搜救與支援任務 。全艦官兵秉持「守護生命、堅守使命」的精神，平日透過不斷訓練與實兵演練，熟練掌握各項裝備操作，確保在第一時間投入救援，守護國人生命安全，成為國人最堅實的海上後盾。
同時，海軍本次營區開放活動也結合「知性、體驗、互動」三大元素，於現場中設置人才招募、園遊會及多項裝備體驗，讓民眾「看得到、玩得到、體驗得到 。
海軍表示，透過舉辦國防知性之旅活動，增進國人對國防事務與海軍任務的認識，並強化軍民交流，讓社會大眾瞭解「國防」不僅是軍人的使命，更是全民共同的責任 。全民國防不只是守衛疆土的力量，更象徵全體國人的團結意志 。
