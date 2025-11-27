交艦計畫延遲 海鯤號再度出海進行第4次測試

南部中心／陳姵妡、呂彥頡 高雄報導

國造潛艦海鯤號，從7月3號進行第三次浮航海測後，已經長達四個月沒出港測試，原訂11月的交艦計畫也往後推遲，不過11月27號上午八點多，海鯤號再度出海進行第四次測試，傳出將針對潛航相關科目，做水上的模擬訓練，也吸引大批軍事迷到場搶拍。





海鯤號第四次測試！ 潛航相關科目水上模擬訓練

海鯤號進行第四次海測，傳出將針對潛航相關科目，做水上的模擬訓練，也吸引大批軍事迷到場搶拍。（圖／民視新聞）

軍事迷：「加油，256戰隊加油。」軍事迷拉起紅布條，大聲替海鯤號加油打氣，國造潛艦海鯤號，上午8點多，再度出海進行第四次測試，吸引許多軍事迷拿著大砲到場拍攝，甚至有人興奮到睡不好。軍事迷林志學：「睽違已久的試航，來幫台船跟官兵他們加油，（昨天有沒有興奮到睡不著），對所以很早就起來了。」海鯤號海測，打頭陣的是台船研發的軍用級無人船奮進魔鬼魚，海鯤號緊跟在後，旁邊還有海軍陸戰隊突擊艇、海巡跟台船工作船護送。海鯤號今年6月17號進行首次海測，接著6月26號跟7月3號進行浮航測試後，就進入乾塢進行檢整，直到11月27號再度出海，中間就相隔了147天。這次的出海測試，也格外受到注目。

廣告 廣告





海鯤號第四次測試！ 潛航相關科目水上模擬訓練

海鯤號海測，打頭陣的是台船研發的軍用級無人船奮進魔鬼魚。（圖／民視新聞）





軍事專家紀東昀：「預計為之後的潛航的測試，做一個準備，所以像今天的出海，它會將未來要在潛航中進行的科目，做一個在浮航中的準備。」但海鯤號因遲遲未進行潛航測試，原訂在11月底前交艦的計畫確定延宕，根據海軍司令部的說明，包含主機與電力管理系統及整合式儎臺管理系統，也就是IPMS，這兩項正進行最終調校。不過台船若無法依約在11月交艦海軍，將面臨依約計罰。軍事專家紀東昀：「應該是要以今年為最大的努力目標，因為假如超過合約的期限之後，每一天會有計罰的條款。」為了趕上交艦進度，海鯤號這週，將連續出海兩天，若模擬測試一切順利，將規劃正式潛航測試，力拚盡早進入交艦程序。

原文出處：海鯤號第四次測試！ 潛航相關科目水上模擬訓練

更多民視新聞報導

顧立雄鬆口海鯤號11月交艦「有挑戰」 民眾黨團：評估刪預算

外委會"潛艦國造"秘密會議 顧立雄:11月交付有困難

顧立雄認了！海鯤號11月交艦「有挑戰性」 海測進度曝

