交表順便偷嗆蔣萬安？吳怡農談參選原因：台北4年的變化「大家心裡有數」

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農有意代表民進黨參選台北市長，今（31）日下午赴黨中央繳交登記參選意願書。吳怡農表示，投入這次選舉是他主動提出的，也準備相當久了，一定會堅持下去。他也偷嗆現任市長蔣萬安，「過去4年台北生活有沒有變好，大家心裡有數」，如果傳統政治經驗足夠，台北家庭就不會存在這麼多問題，所以才需要多元背景的人士投入。

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農有意代表民進黨參選台北市長，今（31）日下午赴黨中央繳交登記參選意願書。（許詠晴攝）

民進黨選對會盤點縣市首長人選，其中「徵召區」開放有意願者登記報名、向民進黨組織部遞交參選意願表，期限到今天下午5點為止，而吳怡農則選擇在今日下午2點交表，壓線做出表態。

吳怡農交表前接受媒體訪問時表示，自己過去20多年，從商業領域、金融投資，再到公部門工作，並且五年前成立壯闊台灣聯盟，跟一群最棒的夥伴專注在社會韌性建設，透過社區合作、國際接軌、科技創新，在第一線解決現實生活面臨的問題，相信這些經驗與視角，能為台北帶來正向的貢獻。

吳怡農坦言，台北市對民進黨來說是艱困選區，但他相信透過正向態度，堅持乾淨與包容的選戰，重建大家對政治的信任，絕對能成功，台北值得一個更安全、充滿機會、有活力的未來，所以從今天開始他會展開一系列客廳會，與台北市民對談，跟大家一起攜手奮鬥，這就是為什麼他今天會正式投入選戰。

吳怡農強調，這次選舉他已準備相當久的時間，也是他主動提出的，感謝許多夥伴這段時間給他的鼓勵與支持。

對於國民黨籍現任市長蔣萬安將競選連任，兩人有望再次上演「雙帥對決」。吳怡農說，與其談雙帥對決或其他想像，回到市民朋友上才最重要，過去4年台北的生活有沒有變好，大家心裡有數，希望透過這場選戰，讓大家看到更多不同經驗、具體主張、行動方案，他也會在爭取提名的過程向社會大眾說明。

面對外界質疑其兩次地方立委選舉都落選，也沒有市議員經驗，欠缺地方歷練，吳怡農回應，每個人有不同的經驗，並非傳統政治經驗就有助於擔任好市長，「如果傳統政治經驗就夠，現在每個家庭就不會還存在這麼多問題」，所以才需要更多觀點、多元背景的人士投入市政。

媒體追問，民進黨台北市長人選包括副行政院長鄭麗君、立委吳思瑤、王世堅、民進黨前秘書長林右昌被點名，儘管今天遞表登記參選意願，選對會仍可能提名其他人。吳怡農說，自己能夠控制的就是盡一切努力，以謙卑、積極的態度，爭取社會大眾的支持，今天只是黨內申請程序，但對他來說是對台北市未來的承諾，自己一定會堅持下去。

此外，吳怡農30日晚間宣布會到黨部交意願表時也說，盼能以自身長期推動公共服務與國際交流經驗，積極爭取黨內支持，成為台北最強戰力，為台北市民打造一座更具韌性與前瞻性的首都。

