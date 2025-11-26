交談不會傳染 北捷愛滋主題列車盼以知識破歧視

（中央社記者曾以寧台北26日電）「拉同一手拉環、近距離講話都不會怎樣」大字寫在台北捷運車廂，這是愛滋病學會、感染者權益促進會等單位推出的「無懼愛滋、去除歧視」主題列車，盼用正確知識打破污名。

每年12月1日是世界愛滋病日，台灣愛滋病學會、中華民國愛滋感染者權益促進會與吉立亞醫藥攜手，以國際共識「測不到病毒量即不具傳染力」U=U（Undetectable = Untransmittable）為核心，打造台北捷運主題列車，於11月24日至12月23日在台北捷運板南線限定行駛，今天舉行開跑記者會。

衛生福利部疾病管制署副署長林明誠致詞指出，大學畢業的時候，正是國內出現第一次出現愛滋感染者的時候，從當時開始，社會對愛滋病患一直有很多的歧視，這導致許多潛在患者躲在陰影中，不敢出來篩檢，更無法得到妥善治療。

林明誠舉例，現在世界各國在愛滋防治目標中第3項的「接受治療者病毒量成功抑制」都表現得不錯，全球平均94%，已逼近目標的95%，就是因為現在真的只要穩定服藥就能達成控制病毒量、控制傳播，因此盼破除歧視，讓潛在感染者勇於出來篩檢，才能達成零感染、零歧視、零死亡的「三零」目標。

台灣愛滋學會秘書長林冠吟說明，U=U即「測不到病毒=不具傳染力」，已經是全球認可的醫學證據；其意為感染者只要穩定服藥並維持至少6個月測不到病毒量，就不具傳染力。民眾常擔心的擁抱、親吻、口水、汗水更都不會造成傳染，主題車廂中的這些生活化資訊，正是讓民眾不害怕愛滋的第一步。

愛滋感染者權益促進會秘書長林宜慧表示，許多感染者即使穩定治療、病毒量測不到，仍因社會偏見而不敢公開身分，甚至在職場或親密關係中承受巨大壓力。捷運是民眾日常生活的一環，盼將正確知識帶到公共空間，讓大眾理解U=U，不再懼怕，不再用異樣眼光看待感染者。（編輯：管中維）1141126