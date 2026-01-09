交車進度延遲 台鐵：期程內可交付

考量優化鐵路運輸系統，台鐵民國104年起執行整體購置及汰換車輛計畫，總經費997億元，購買區間電聯車、城際電聯車、電力與柴電機車及支線客車。立法院預算中心評估台鐵115年預算時點名，今年續編71億元預算，交車進度延遲。台鐵9日回應，部分車輛因製造廠遇洪災、設計變更延後交車，但仍可於期程內全交付。

預算中心指出，因需求改變、政策民意及疫情影響，延遲交車期程，行政院113年核定修正期程自104年至113年展延至116年，因展延導致延後交車。審計部也點名，預計交車時程延遲，新車投入前仍須使用老舊逾齡且高耗能車輛，影響減碳成效，應強化控管進度。

台鐵說明，520輛EMU900型區間電聯車與600輛EMU3000型城際客車皆已如期交付，68輛E500型電力機車交車進度也符合規畫，另34輛R200型柴電機車因西班牙製造廠113年10月遭遇洪災，生產設備及材料受損，最後5輛延至今年交付，60輛支線節能環保客車因設計變更，交期延後至116年。

台鐵強調，雖柴電機車、支線客車交車期程延後，仍可於目標內全數完成交付。另配合交車期程，台鐵同步推動汰換作業，預計截至今年要報廢842輛。

台鐵也斥資2億元購置駕駛模擬器，加強司機員訓練，強化考取證照、駕駛操作、路線熟悉、故障排除等技能。預算中心提到，去年驗收時發現廠商未依約投保，建議控管進度並扣合新車期程，配套完整訓練。

台鐵回應，對廠商所提文件皆依契約規範高標準審查，部分項目因廠商多次修正延誤，進度已追上，將督促廠商依期程建置。