交通事故佔2025兒童死傷大宗 民團：幼兒需用後向式安全座椅

靖娟基金會執行長許雅荏説明，「2歲以下的寶寶一定要坐後向式的，也就是寶寶的臉是朝向車尾巴的一個方向，主要是因為我們在交通事故發生的時候孩子會先往前飛，然後再往後拋，所以在這個一前一後的過程，如果是他朝前的話，他的脖子是相當的脆弱的，就會造成甩鞭效應之後的傷害，因此我們用他全身最強壯的骨骼跟肌肉，就是軀幹的部分，來去阻擋這個作用力。」

基金會提醒，正確使用安全座椅可在事故發生時降低約73%的頸部衝擊力、減少約71%死亡風險，若採後向乘坐安全性更高，可提高約75%，家長不可忽視。

另外春節假期即將到來，遊戲場域事故風險也出現新變化，2025年事故風險集中在臨時活動場域中常見的充氣式遊具，顯示在管理與安全監控上仍有明顯漏洞，成為兒童安全的新警訊。

