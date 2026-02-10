交通事故占大宗 去年逾1.4萬兒童死傷

也跟兒童有關，攸關安全部分，有基金會調查發現，去年台灣兒童事故傷害新聞中，兒童事故死傷人數，比前一年增加三成以上，其中，交通安全依舊兒童死傷最嚴重的類別，值得注意的是，目前市面上常見的充氣式遊具，也成為新興的兒童安全風險。

充氣城堡內，小朋友玩得不亦樂乎；但看似軟綿綿的設施，其實也暗藏安全風險，尤其在人多、孩子情緒高漲時，更容易發生意外。家長 侯小姐：「有時候怕小朋友比較激動，因為看到玩具就是很興奮，然後可能就會比較有那種，搶第一個 然後比較爭先恐後，那在遊具上 這樣就會比較危險， 所以我會看，就是有沒有工作人員在旁邊引導， 或者是我自己就會請小朋友注意安全。」

另外，靖娟基金會調查發現，交通安全仍是兒童死傷最嚴重的類別。從道安平台統計資料顯示，截至2025年10月，全台0到14歲兒童在交通事故中的死傷人數，已超過1萬4千人；因此，在過年期間南來北往，兒少多由家人以自小客車接送，更需要落實安全配備的使用。靖娟兒童安全文教基金會執行長 許雅芢：「乘車的部分，我們也可以看到，就是我們過年期間，兒少最常移動的方式，大概就是被家人，用自小客車接送的一個狀況， 所以在這個過年的期間，我們也要特別提醒，使用這個汽機車來接送孩子的話，一定要使用相關的一個安全配備。」

靖娟兒童安全文教基金會執行長 許雅芢：「我們的兒童汽車安全座椅，一定要安裝在後座。」

安全座椅不只要有，更要擺對方向、依照孩子年齡與身形正確使用；從遊戲到交通，每一個細節的留意，都是替孩子多留一分安全。

