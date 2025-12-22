交通事故頻傳！印尼爪哇巴士翻覆16死 疑失控撞護欄後側翻

印尼爪哇島發生巴士翻覆事故，造成多人死傷，搜救人員在現場進行搶救作業。（圖／達志／美聯社）

印尼爪哇島22日凌晨發生一起重大交通事故，一輛載有34名乘客的長途客運巴士在高速公路上失控，撞上水泥護欄後翻覆，造成至少16人死亡，多人受傷。

巴士撞上護欄後翻覆，車體嚴重毀損，當地搜救人員展開搜救。（圖／達志／美聯社）

根據《美聯社》（AP）報導指出，這輛跨省客運從印尼首都雅加達出發，目的地為歷史名城日惹。根據當地搜救機構負責人布迪奧諾（Budiono）表示，事發時間為週一凌晨，巴士行駛途中突然失控，事故發生後數名傷者已被送往三寶壟市接受治療。

報導指出，印尼交通事故頻仍，主要原因與車輛老舊、維護不善以及交通規則執行不力有關。《法新社》（AFP）指出，在2024年亦曾發生一起致命事故，一輛汽車在開齋節假期期間衝撞巴士與其他車輛，導致至少12人死亡。

廣告 廣告

此外，印尼近期災難頻傳，僅僅兩週前，雅加達市中心一棟辦公大樓發生大火，導致至少22人喪生。該棟七層樓建築火勢從第一層開始蔓延，警消出動了29台消防車、數百名人員，花了三小時才將火勢撲滅。

根據中央雅加達警局局長蘇薩蒂約（Susatyo Purnomo Condro）說法，多數死者因吸入濃煙喪命，部分被困員工雖被救出，但因受驚嚴重或出現呼吸困難。其中包括一名孕婦在內的15名女性與7名男性遺體，已送往東雅加達的警察醫院辨識身分。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

騎士禮讓張文遭「一刀抹頸」倒路邊亡！親姊淚喊：真希望替你擋這一切

手搖飲「大露LOGO」挨轟道歉難止血 「最強珍奶股」跌半根逾7％

澳洲伊朗裔夫妻中4.7億元樂透頭獎！「1考量」騙孩子只有47萬元