交通便利又好拍 觀光業者推薦台北5處香氣打卡點

〔記者蔡昀容／台北報導〕香氣容易形成記憶點，近年來逐漸出現結合「香氣」與「拍照場景」的城市散步路線，台灣觀光創新協會推薦台北市5個不同風格拍照點，嗅覺、視覺、文化氛圍兼具，且交通便利。

台灣觀光創新協會指出，氣味往往能在旅途中留下深刻記憶，將嗅覺體驗結合影像紀錄，是新世代旅遊的顯著趨勢。理事長李奇嶽表示，「香氣是最容易形成記憶的旅行元素，也是最能與場景連結的故事語言。」他推薦5個景點，具備文化氛圍、好拍照，交通又便利，讓國際旅客能以鏡頭記錄台北香氣。

廣告 廣告

「榕錦時光生活園區」老屋木構與紅磚牆保留歲月痕跡，綠蔭沿著屋簷與步道延展；利用植栽作為前景，旅客手持咖啡杯漫步木造廊道或紅磚牆旁拍照，咖啡香四溢。

「北投中心新村」保留成排低矮老屋，樹蔭下的灰牆、磚牆與木構，別有一番風味，鄰近的「向陽心苑」日照充足，午後時分，陽光灑在木窗、走廊與庭院植栽之間，呈現老社區的歲月靜好。

「花博新生園區」有大片綠意與花田，玫瑰花海中，粉紅與紅色花朵層層堆疊，遠方白色建築與棕櫚樹則線條簡潔，花香與微風交織，是城市人也能簡單抵達的自然場域。

「赤峰街書店巷弄」書紙與木構老屋的氣味，加上室內暖色燈光，讓人腳步自然放慢。書店門前的植栽、窗邊燈影與傍晚逐漸亮起的招牌，都是很好建構拍照畫面的元素。

「大稻埕碼頭貨櫃市集」市集攤位散發食物香氣，河岸則吹起微風，彩色貨櫃在燈串映照下，讓視覺變得豐富，伴隨人群流動，堆疊出城市夜晚生活氛圍。

【看原文連結】

更多自由時報報導

路跑》台北馬拉松28000跑者今晨開跑 警方加強戒備

北捷砍人釀4死！兇嫌墜樓亡 57歲男等3傷者送醫不治

Costco 7款熱銷商品明年不再上架 短期內沒戲了

台灣手搖店UG進軍美國！結果3天就被迫關門 原因曝光了

