交通助理員開單爭議 時力要求道歉南市議員楊中成回應了

南市議員楊中成澄清他並沒有故意要公開個資，已商請議會打上馬賽克處理。(記者蔡文居攝)

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市交通助理員執行違停開單爭議，引發民怨。台南市議員楊中成日前質詢，反對交通助理員有開單權利，要求市長黃偉哲懸崖勒馬。時代力量則質疑楊中成的質詢，惡意公開寄信聲援交通助理員的民眾個資，抹黑聲援民眾，要求他立即公開道歉、下架有民眾個資的質詢影片。

楊中成澄清指出，他並沒有故意要公開個資，對方也未簽全名，而且也簽得很模糊，其實他自己也看不清楚，更無威脅之意，是他們特別將影片截圖放大再放大。他獲悉後，已商請議會將其打上馬賽克處理。

廣告 廣告

楊中成表示，一個警察養成要好幾年，而交通助理員只訓練2個月就上路執行開單，這置警察的專業於何地？那以後就受訓2個就出來當警察就好了。政府聘用交通助理員，就等於聘請一個「有牌的檢舉達人」，民間反映這問題很嚴重，他服務處接獲民眾的陳情不斷，質疑政府搶錢。

楊中成說，市府1年編列的交通罰款歲入預算為5億多，但到10月已經開罰11億了，到12月就超過12億，警方開的罰單就已經這麼嚴重了，為什麼還要請交通助理員來幫忙開單？他認為交通助理員應該是勸導民眾不要違停才對，而非以開單為手段。

南市議會秘書長顏昇祺表示，接獲楊中成議員反映後，上週五已將他質詢影片中的明信片個資打上馬賽克，前後花了1個多小時，完成後已將影片重新上架。

【看原文連結】

更多自由時報報導

立刻停止食用！美國Costco召回2款受歡迎科克蘭商品

北海道機場「捏奶頭」性騷案判決出爐！ 受害台女揭9個月心路歷程

彰化大樓遭縱火？關鍵目擊1樓機車起火 消防勘驗釐清中

彰化市大樓暗夜狂燒！17名住戶睡夢中嗆傷被救出送醫

