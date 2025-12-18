交通助理員預算初審通過 南市議會力拚明天完成總預算審查
〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會本屆第10次臨時會18日進行大會議程，由議長邱莉莉主持，市長黃偉哲率市府各局處首長列席。因115年度即南市總預算案尚未審查完畢，為利議事順利進行，大會通過變更議程，今、明兩天續審查總預算案，力拚明天完成總預算審查。
其中，因開單而引發爭議的南市交通助理員1千多萬元人事費預算，已於本次臨時會聯席審查通過，預計明天可望隨總預算案完成二、三讀。
南市警察局今年共聘任18位交通助理員，其中1人已解聘，因取締交通違規引發民怨，議會開議期間，議員砲聲隆隆，要求交通助理員停止開單或僅針對併排、人行道及路口10公尺內等重大違停開單，否則揚言刪減其人事費預算。
為此，市長黃偉哲先前宣布交通助理員暫緩開單，經過1個多月來的沈澱、溝通，終於在本次臨時會聯席審查初審通過，並帶決議，要求市警局評估開單執行方式再向議會提出報告。
南市議會臨時會原本今、明天兩天議程為二、三讀會，因還有消防局等多個局處單位預算尚未完成聯席審查，為讓預算於年底前完成審查，今天議會臨時會召開大會，並通過變更議程，今、明兩天續審查總預算案，二、三讀會及閉幕則留待明天預算聯審查結束後再接續進行。
