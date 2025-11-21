交通安全教育及公路監理 新北奪金安獎雙冠

新北奪金安獎雙冠！交通安全教育績優獎莒光國小獲得特優，莒光國小校長周德銘（右一）出席領獎感謝。（記者蘇春瑛攝）

全國交通安全最高榮譽「金安獎」昨（廿一）日舉行頒獎典禮，新北推動政策、創新與跨局處協作一舉奪下「交通安全教育」及「公路監理」兩項分組冠軍，展現在交通安全上長期投入與成果。

新北市長侯友宜表示，保障市民交通安全是市府責無旁貸的任務。面對全國人口最多、交通量最大的城市，新北明（一一五）年正式啟動「新北智慧運輸中心」，整合智慧交通、智慧停車與智慧公運系統，以更科學、更人性化的方式全面提升交通管理效能，向「道路事故零死亡」願景邁進。

侯友宜提到，隨著路網逐步完整、區域串聯更便捷，城市發展動能將更強，但也帶來更複雜的交通型態與更高的安全挑戰。除了讓道路順暢，更重要的是讓行人、公車、捷運、自行車與各式車輛能在繁忙的都市環境中安全共存。這次由新北承辦金安獎，榮獲交通安全教育獎與公路監理獎兩項全國冠軍，展現同仁卓越表現；在教育上，莒光國小在交通安全教育表現突出，守護孩子安全，成為最佳典範。

交通安全教育績優獎，莒光國小獲得國小組特優，其校長周德銘感謝表示，自一○八年起推動「通學巷二‧○」計畫，設置科技管制設備，禁止車輛進入，透過人車分流與無車校園動線安排，保障三千餘位學童安全返家，榮耀不僅屬於每位師生，更屬於每位家長志工與二百多位導護志工的付出。

交通局長鍾鳴時表示，新北持續打造「以人為本」的友善通行環境，從完成全市二百一十一所國小通學巷，到改善一百二十所國高中通學環境，升級市內七十一處捷運站周邊行人動線；因應高齡化，更完成一百一十三處樂齡通行環境與高齡友善示範區建置，改善一百零九處路口行人安全設施，跨局處推動「行人友善區」持續擴大，落實人本、安全、智慧交通願景。