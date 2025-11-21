交通安全教育體驗再升級 台北學子開啟沉浸式交安新體驗

台北學子開啟沉浸式交安新體驗。(記者王誌成攝)

記者王誌成／台北報導

為打造「以人為本、行人優先」的友善交通城市，台北市教育局二十一日表示，續推動學校交通安全教育，鼓勵學校可以運用青年公園之交安教學區，今年台北市再添新亮點—位於士林的「福星公園交通教學區暨地下停車場」正式啟用，成為學童體驗交通安全的全新熱門場域。

這座結合一比一真實比例道路設計與互動式學習的園區，不僅能讓孩子們在模擬街道中學會安全過馬路，更能體驗「公車司機的視角」。桃源國小江同學表示，當自己坐上公車的駕駛座，體驗駕駛的「視角」後，才了解到哪些死角是駕駛看不到的地方，以後會與大型車保持安全距離，保護自身安全。

而首座可實際騎乘的「自行車練習場」，則讓桃源國小同學透過實際騎乘自行車，養成正確的騎乘習慣與用路觀念。從學習、體驗到行為養成，交通安全教育不再只是課本上的知識，而是一次又一次「從玩中學」的生活實踐。

台北市教育局未來將持續串聯校園、社區與交通場域，打造多元且沉浸式的交安學習環境。從青年公園交通教學區、福星公園交通教學區，到交通資訊中心與智慧化教材，透過這些多元且創新的學習場域，讓學生能從校園出發，延伸至生活場景中，台北正以創新教育方式，讓每位學子都能在體驗中學會「看見安全、守護安全」，一同邁向「以人為本、行人優先」的友善城市。