交通小隊長「操作車禍」、亂查個資…隊員不忍了具名檢舉 下場曝光

社會中心／洪正達報導

該小隊長被隊員檢舉竄改車禍資料，大量查詢無關個資等，督察單位處分過調職，並函送南檢偵辦。（示意圖，與本案無關／翻攝畫面）

台南某交通小隊長不知何故長期竄改車禍資料，不明原因查詢大量個資，遭到5名隊員具名檢舉，認為該名小隊長涉及偽造文書、違反個資法，經內部調查後已將小隊長記大過、調地，並函送南檢偵辦。

據悉，該名小隊長疑似受到車禍件數壓力，企圖將轄內的A2受傷改列A3，甚至拖延上報，讓數據可以美化，不過這樣的行為已涉犯偽造文書，並讓承辦案件的隊員受到牽連，此外，同仁也發現該名小隊長與外界有異常互動，並查詢了多筆與勤務無關車牌，讓民眾的個資曝光。

後續有隊員向分局反映，小隊長「操作」車禍資料有違法之虞，但上級並未處理妥當，再加上隊長治軍嚴謹引發反彈，於是有5名隊員具名檢舉，督察單位介入後確認小隊長調閱上百筆無關資料，且情節重大，處分大過一支並調離非主管職。

由於該小隊長已涉及偽造文書、違反個資法等，督察單位將他相關事證被函送南檢偵辦，不過警方說明因偵查不公開無法對外說明，但未來將加強內部稽核檢討，防止事件再發生。

