交通局友善安全交通說明會 民眾參與踴躍

南市交通局召開友善安全交通環境改善地方說明會，民眾踴躍參與提供意見，將列為後續精進重要依據。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府交通局致力打造安全友善步行環境，向中央爭取重新規劃中西區中正路及中山路道路配置經費，初步設計完成並於中西區公所舉辦說明會，發表永續提升人行安全計畫，包含人行道改善、減少路側障礙物、路口行人安全設施、行人及高齡友善示範區、提升非號誌化路口安全及校園周邊暨行車安全道路改善等六大行動方案；參與居民提出意見與需求，交通局承諾將列為後續設計調整重要參考。

交通局長王銘德表示，市長黃偉哲重視行人安全，市府持續與民間合作推動「行人友善、安全宜行」政策，自去年八月起透過公民共學工作坊蒐集市民觀點及舉辦設計分享會，公開展示初步規劃及徵詢在地建議，藉由說明會讓居民更清楚了解最新設計內容與道路重新規劃，也讓規劃方案更貼近市民需要。

王銘德局長強調，每項建議都是優化設計重要基礎，後續會持續向中央爭取工程經費盡速推動改善工程，打造更安全街道。