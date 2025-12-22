交通局重要交通節點打造耶誕氛圍 浪漫

中市停管處以布置、燈飾等裝置營造節慶氣息，讓民眾同感歡樂氛圍。

耶誕佳節將至，台中市交通局特別在豐原轉運中心、市政公園地下停車場及大里東榮停車場等重要交通節點，精心打造耶誕主題裝飾，透過燈飾、耶誕老人與麋鹿等元素，為日常交通空間注入溫馨與驚喜，展現「媽媽市長」盧秀燕重視的城市溫度與幸福感。

交通局指出，位於七期核心地帶的市政公園地下停車場，是市政與百貨商圈的重要交通樞紐，此次以「溫暖、療癒、好感度」為設計主軸，在文心路出入口設置大型耶誕老人氣球迎賓，搭配燈海與耶誕樹妝點，讓民眾一進出停車場就能感受到濃濃節慶氛圍；豐原轉運中心則以「溫暖過站?幸福啟程」為概念，在一樓轉運川廊佈置耶誕主題區，結合聖誕樹、麋鹿與璀璨燈飾，營造溫馨歡樂的候車環境，夜間亮燈後更添浪漫光影，為忙碌的通勤旅客送上暖心祝福。

位於大里區的東榮停車場，則延續其綠建築與社區共融特色，運用藍白色系基調，搭配耶誕燈飾、雪人與麋鹿擺設，讓市民在行程途中也能感受到節慶的喜悅。交通局表示，透過跨區域的耶誕佈置，讓整座城市在歲末時節都籠罩在歡樂溫馨的氛圍中。