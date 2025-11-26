交通建設須加速落實 陳治文議員促市府全面盤點大溪發展需求

【記者范文濱／桃園報導】

桃園市議會第三屆第六次定期會中，市議員陳治文提出書面質詢，分別針對大溪交通、觀光、生活建設、社福醫療及產業提出檢討方向。她建議，大溪幅員廣闊，人口與觀光需求持續成長，市府應全面盤點基礎建設並避免延宕，要求各局處提出明確期程與執行進度，使地方發展更有效率。

陳治文議員書面指出，板龍快速道路武嶺橋支道、右岸快速道路及豐德交流道延伸跨橋工程，是大溪通往產業區的重要網絡，市府應提出可行性評估與期程規畫。她要求檢視月眉防汛道路通車後交通量與壅塞狀況，研議分流方案兼顧觀光效益。石門水庫防淤道路具區域聯絡功能，改善方向也應說明。捷運延伸大溪除可行性研究外，應同步規畫停車設施，以免量能不足。

在觀光與休閒方面，陳治文議員表示，大溪觀光人潮逐年上升，大溪風箏節已成亮點，中庄土丘具地形優勢，應由水務局盤點並評估作為訓練或比賽場域。中正公園、兩蔣園區與經國園區需加快進度，並整合大嵙崁生態探索公園、河濱公園、中庄景觀山丘、山豬湖親水園區及月眉人工濕地，形塑水綠廊帶並打造系統性旅遊路線。

生活建設與社福醫療方面，陳治文議員要求市府規劃通學廊道、友善步道及校園周邊雙色溫路燈，提升學生安全；並詢問棒壘球第二場地及靜態水上運動規畫，以擴大運動空間。她指出，一一三專線婦幼案件占比高，建議家防中心是否由婦幼局統籌需再評估。

