交通情境變成數學課 新北推高中交通安全示例課程公開亮相

全體大合照

吳致誠老師進行授課

副局長與學生互動

副局長與學生進行科技體驗

學生體驗VR頭盔

交通安全也能用數學精準分析，新北市教育局今天(12日)在錦和高中公開展出「AI×交通安全」跨域示例課程，教育局副局長劉明超親自到校與學生一同體驗AI參數設定、VR實境駕駛與風險分析等學習內容。他表示，新北市自113學年度成立新北市全輔導團後，已全面啟動教材研發、教師增能及教學示例推動，讓交通安全教育真正走進課堂與生活。

交通安全教育必須符合在地需求，新北市輔導團自成立起便邀集交通領域專家學者、績優校長及國高中小專業教師共同研發教案，副局長劉明超表示，國家非常重視行人的路權，本次公開課展現新北完成的高中二年級示例，協助教師將交安教育有效融入各領域課程，尤其新北市從小學到高中都有相關教材，獲得中央肯定。

錦和高中張純寧校長表示，此次跨域課程由數學科老師與大同大學黃臣鴻教授合作設計，結合媒體設計思維、情境模擬與專題探究，讓學生從「用路人視角」與「公民責任意識」出發，思考交通行為背後的倫理與安全議題。課堂以三角函數的半角與二倍角公式分析學生日常通學動線，並透過VR頭盔真實模擬大型車內輪差、視線死角等危險情境，強化學生的風險覺察與判斷能力。

擔任授課的錦和高中數學教師吳致誠表示，高中階段的交通安全教育不應只停留在宣導，而是要讓學生「用知識解決真實問題」。透過AI模型參數設定、資料分析與VR操作，學生能即時看到行為與風險的因果關係，進一步提升邏輯思維、數據理解與責任態度。學生黃心吟也分享，透過實境模擬更能深刻理解「與大型車並排」的危險，體會安全並不是運氣，而是每一次選擇所造成的結果。

教育局表示，新北市各校已將交通安全納入課程計畫，並加入訪視機制督導落實，依各校周遭通學情境，推動校本化交通安全教學，呼籲家長與學校攜手合作，讓孩子從小建立正確用路觀念，運用科技與教育的力量，共同守護每天的通學安全。