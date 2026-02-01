交通新制上路別踩雷！無照駕駛懶人包一次看懂

2026年1月31日無照駕駛交通新制上路，《鏡報》懶人包讓駕駛防踩雷。資料照

為遏止無照駕駛亂象，交通部自2026年1月31日起正式實施無照駕駛新制，大幅提高罰鍰金額並加重連帶責任，無照騎乘機車最高可罰3萬6千元，駕駛小型車與大型車最高分別提高至6萬元與8萬元；同時明定車主若明知對方無照仍借車，將與違規駕駛人同額受罰，情節重大者甚至可吊扣車牌或沒入車輛。新制也同步拉長累犯追溯期至10年，第二次違規即直接處以最高額罰鍰並吊扣牌照，再犯罰鍰採無上限累加制，警方執法時可當場移置車輛、扣繳牌照，並與駕照資格連動，肇事致人重傷或死亡者，將面臨吊銷駕照且終身不得再考的最重處分。

無照駕駛新制重點一覽 （115 年 1 月 31 日正式上路）

一、無照駕駛罰鍰標準

違規類型 罰鍰金額（新制） 備註 無照騎乘機車 18,000 ～ 36,000 元 含從未考照、越級駕駛、吊扣期間騎車 無照駕駛小型車 36,000 ～ 60,000 元 最高可罰 6 萬元 無照駕駛大型車 40,000 ～ 80,000 元 處分最重

二、車主連帶處罰規定

情形 車主處分 明知對方無照仍借車 與駕駛人同額罰鍰 無照駕駛遭罰 36,000 元 車主同步罰 36,000 元 情節重大 吊扣車牌最長 1 年 肇事致人傷亡 車輛可能遭沒入

三、累犯加重處罰（追溯期延長至 10 年）

違規次數（10 年內） 處分內容 第 2 次 直接開罰該車種最高額， 機車 36,000 元／小型車 60,000 元／大型車 80,000 元， 並吊扣牌照 6 個月 第 3 次以上 罰鍰採累加制，無上限

四、執法方式重大變革

項目 舊制 新制 車輛處理 禁止駕駛 當場移置保管車輛 牌照 多半未扣 即刻扣繳牌照 再犯嚇阻 效果低 直接斷路權

五、與駕照資格連動的處分

違規／肇事情形 駕照處分 初犯無照 吊扣駕照 1～2 年 吊扣期間仍駕車 直接吊銷 肇事致人受傷 吊扣駕照 2～4 年 肇事致重傷或死亡 吊銷駕照，並終身不得再考



