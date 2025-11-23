交通新制上路第一天 北投警首件毒品唾液快篩查獲毒駕
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】因應交通部修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」規定，以「毒品唾液快篩試劑」加強取締毒駕新制上路，臺北市政府警察局北投分局114年11月21日深夜執行擴大臨檢勤務，於23時在知行路發現一自小客車駕駛未熄火斜向違停路中，經攔查發現，該車中控處有不明白色粉末，經駕駛同意先採集粉末以毒品檢驗試劑檢驗呈愷他命陽性反應，後續以警政署新配發的「毒品唾液檢測試劑」，施測後呈安非他命陽性反應，當場依道路交通管理處罰條例第35條規定製單告發及扣車，以防止毒駕繼續上路危害民眾安全，另涉及刑法公共危險罪部分，將俟其尿液鑑驗報告，再行移送臺灣士林地方檢察署偵辦。
「毒品唾液快篩」需以採集棒放入口腔內採集足夠唾液後放入試劑檢驗，不會造成受測對象疼痛或身體不適。快篩試劑組為全新獨立包裝一次性用品，使用完畢皆按規定銷毀，不會有重複共用情形，民眾可安心配合篩檢。
北投分局呼籲，民眾施用各類毒品不僅戕害自身健康，若在毒品影響下駕駛車輛上路，對其他用路人造成重大危害，警方防制毒駕的決心不因晝夜或假日而鬆懈，切勿以身試法。
其他人也在看
取締毒駕新制上路 北市男違停受檢查出「2種毒品反應」
取締毒駕新制上路，台北市北投分局警方前夜擴大臨檢時，旋即以唾液快篩試劑驗出汽車駕駛李男涉嫌毒駕，依法究辦；警方呼籲，毒駕...聯合新聞網 ・ 9 小時前
交通新制上路首日 北投警「唾液檢測試劑」查獲安非他命毒駕
【記者江孟謙／台北報導】北投分局前天（21日）深夜執行擴大臨檢勤務，於23時在知行路發現一自小客車駕駛未熄火斜向違停路中，經攔查發現車上不明粉末，警方立即以毒品檢驗試劑檢驗，呈現K他命反應，後續以警政署新配發的「毒品唾液檢測試劑」確認為毒品安非他命，當場告發及扣車。壹蘋新聞網 ・ 2 小時前
唾液快篩上路 桃竹掃毒秒抓6件
唾液毒品快篩執法上路，桃園、新竹警方執行專案，自20日至22日共查獲6人毒駕，桃園趙姓騎士被查獲前邊騎車邊用手機，經檢測確認施用安非他命。桃園市前晚也執行雷霆除暴專案，警方在桃園區某汽車旅館查獲慶生毒趴，陳姓壽星被依毒品罪嫌送辦。中時新聞網 ・ 17 小時前
唾液快篩查毒駕 刑事局：已查獲18件罰110萬元
（中央社記者劉建邦台北22日電）內政部警政署刑事警察局今天發布新聞資料表示，以毒品唾液快篩取締毒駕上路後，全國取締18件毒駕，開出罰單總額共新台幣110萬元，違法駕駛車輛當場遭移置保管並吊扣駕照。中央社 ・ 1 天前
房市／信義房屋促進防災韌性 獲內政部肯定
[NOWnews今日新聞]內政部消防署11月21日舉行「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」113年績優單位暨114年績優韌性社區頒獎典禮，信義房屋長期深耕社區、強化防災量能，獲新北市推薦為績優企業...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
川普會出兵？ 奈及利亞1週兩起校園綁架 315師生被擄
西非國家奈及利亞，本週發生至少2起校園綁架案，兩所宗教學校遭槍手闖入，合計綁走315名師生。因為安全理由，奈及利亞緊急關閉全國47所學校，並撤離學生。因為美國總統川普，曾指控奈及利亞發生屠殺基督徒的狀況，現在又傳出天主教學校學生被綁架，川普是否出兵奈及利亞，引起國際關注。TVBS新聞網 ・ 9 小時前
「喪屍」太多怎抓？ 警：唾液快篩提高預防性
「毒品唾液快篩試劑」目前共採購12545劑，分局收到後會依各派出所的繁重程度，再來分配數量，全台各警所也開始大執法。警方要抓毒駕除了毒品線報外，大多也要靠路口臨檢，對於近期喪屍煙彈查獲量翻倍，有員警說，過去受限工具跟法律，毒駕難抓也難查，現在有即時性的試劑，相信能提升毒駕的預防性。TVBS新聞網 ・ 1 天前
明起汽、柴油價格皆不調整
[NOWnews今日新聞]台灣中油公司自明（24）日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1元、95無鉛汽油每公升28.6元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
宜蘭選情升溫！ 賴清德喊「支持林國漳」 藍白陸空戰齊發
宜蘭縣 / 綜合報導 總統賴清德昨(22)日出席新北宜蘭同鄉會，已經確認代表民進黨出戰新北市長的蘇巧慧、以及 確定要參選 宜蘭縣長的林國漳，都沒有缺席，致詞中，賴清德更替兩人拉抬造勢；而相較於民進黨已經定於一尊，國民黨有意爭取宜蘭縣長大位的，還有立委吳宗憲及宜蘭縣議長張勝德，另外，民眾黨前立委陳琬惠，也動作頻頻，「前哨戰」似乎已經開打。 總統好總統好，母雞一起身，兩隻小雞立刻緊緊跟在身邊，總統賴清德昨(22)日晚間現身新北宜蘭同鄉會，要代表綠營投入新北、宜蘭選戰的，立委蘇巧慧和律師林國漳都來了，致詞中賴清德更不忘為兩人拉抬造勢。總統賴清德說：「懇請大家支持正派，專業，溫暖的，林國漳大律師，好不好，宜蘭縣要選出好縣長，新北市也要選出好市長，誰是新北市的好市長，(蘇巧慧)，大聲一點，(蘇巧慧)。」總統全力拉抬，蘇巧慧和林國漳兩人臉上滿是笑意，不過宜蘭縣的選情，相較於民進黨已經定於一尊，藍白兩黨是否共同推派人選尚未明朗，但前哨戰看來已經開打，立委(國)吳宗憲說：「國家積欠我們宜蘭人15年的蘇澳分洪道，到底什麼時候才能動工。」國家積欠我們宜蘭人15年的蘇澳分洪道，到底什麼時候才能動工，緊扣宜蘭議題頻頻為地方發聲，有意爭取代表國民黨選宜蘭的立委吳宗憲，立院質詢實地考察兩頭跑，積極搶話語權。不過地方基層實力雄厚的宜蘭縣議長張勝德，18日就搶先宣布力求2026黨內提名，臉書上也比起去年更頻繁地PO出工作照，還拍運動影片打空戰，宜蘭縣議長張勝德說：「(這個撐起來跟撐起宜蘭，哪一個比較難)，這個比較難。」藍營兩名選將征戰意願高，但民眾黨不落人後，喊出用行動改變宜蘭，前立委陳琬惠，早在今年2月就宣布目標是2026參選縣長，距離大選倒數一年，宜蘭版圖三黨角力，局勢將如何演變外界都在看。 原始連結華視影音 ・ 9 小時前
少了川普也無妨！ 南非首辦G20峰會 開幕後即發表領袖宣言
今年的G20峰會，在南非約翰尼斯堡登場。只是相比往年，不只俄羅斯總統普欽繼續缺席，就連美國總統川普都沒參加，結果主辦的南非總統拉馬福薩，竟然打破慣例，在G20開幕第一天，就宣布通過包含122點內容，主要是對貧困國家提供更多幫助的領袖宣言。只是阿根廷代表在會後卻說，他們沒有支持這份領袖宣言。TVBS新聞網 ・ 9 小時前
金馬獎揭曉 中市：多部補助及協拍作品得獎與有榮焉
（中央社記者郝雪卿台中23日電）第62屆金馬獎頒獎典禮昨天落幕，由台中市府補助及協拍的「96分鐘」等多部影片獲獎，台中市新聞局長欒治誼今天表示，已在第一時間向劇組恭賀，市府深感與有榮焉。中央社 ・ 9 小時前
全台強力掃毒駕！毒品唾液快篩上路 3分鐘就可檢出7大類常見毒品
全台近期全面啟用「毒品唾液快篩試劑」，成為打擊毒駕的新工具。警政署目前共採購1萬2545劑，將依照各地派出所勤務量進行分配。該試劑能在3至6分鐘內檢出安非他命、K他命、大麻、依托咪酯、FM2、苯二氮平類、甲基甲基卡西酮及鴉片類等7大類常見毒品，大幅提升執法效率。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
今年大陸低空經濟市場規模將達人民幣1.5兆元
央視新聞報導，低空經濟作為國家戰略性新興產業，近年來實現跨越式發展，大陸已從低空裝備技術追趕階段，逐步邁向局部引領的關鍵轉變。中時財經即時 ・ 9 小時前
取締毒駕修法正式上路 彰警執法教育訓練全力打擊毒駕
近來國內發生多起因毒駕造成傷亡的重大交通事故，政府展現「毒駕零容忍」的決心，本月十八日彰化員林又發生毒駕撞死人，警政署通令全國警察機關即日起展開「毒品唾液快篩試劑檢測」執法，彰化縣警察局今（二十二）日表示，為達到酒測+毒測執法零誤差，邀集刑事及交通幹部及承辦人員訓練，以實作情境演練及快篩試劑操作方式培訓種子教官，並全面推廣到第一線員警，確保執法正確與合法，即日起全面取締毒駕。今年四月新北康橋國際學校秀岡校區學生騎單車環台，卻在行經彰化埤頭鄉時遭男子毒駕逆向衝撞，造成七名學生輕重傷；本月十八日員林一名婦人騎機車停等紅燈時，遭一名男子毒駕輾斃。行政院於今年八月召開道路交通安全會報時，指示相關部會增修唾液毒品快篩檢測法規，交通部會銜內政部業於十一月十九日發布「違反道路交通管理事 ...台灣新生報 ・ 1 天前
不婚不生就不用買房？他打算租房「退休回爸媽家住」 網一聽全搖頭：誰說一定是你的
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導房價不斷攀升，不少年輕人在買房與人生規劃之間陷入拉扯。有些人希望能擁有一間屬於自己的房子，但也有人認為不婚不生...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
與男友吵架狂灌600cc高粱酒 女倒臥超商送醫
南投縣 / 綜合報導 南投一名48歲女子，和男朋友吵架，她賭氣跑到超商買了一瓶600CC的58度高粱酒，一飲而盡，沒多久就醉倒不省人事，警方到場時，女子意識模糊，還吐出紅色不明液體，救護車趕緊把她送醫治療，醫師提醒，酒精不但會造成意識不清、嘔吐，飲用過量還可能引發休克，尤其平常不常喝酒的人更要注意。48歲女子倒在超商內，意識模糊，家人又急又無奈，女子家人VS.女子說：「妳這樣子，救護車來，警車也來，大家都來麻煩，店員也沒辦法營業。」員警VS.女子說：「需不需要我們扶妳，(好)。」女子原本還能跟員警對話，但隨後就不省人事，還吐出紅色不明液體。員警趕緊叫救護車，原來女子和男朋友吵架，賭氣跑到超商，買了一瓶600CC的58度高粱酒，一飲而盡，員警VS.消防人員說：「可能有吵架，然後她就喝高粱，聽說她平常沒有在喝酒。」女子平常不喝酒，卻一口氣乾掉整瓶高粱，救護人員緊急把她送醫治療，化解危機，醫師指出，酒精會造成人體意識不清、嘔吐，飲用過量還可能引發休克致命。南投醫院神經內科主任張嘉為說：「甚至你可能過度飲酒，可能造成昏迷，誘發嘔吐反射，真的吐出來，結果就在昏迷情況下，造成吸入性肺炎，甚至直接造成氣管的阻塞，造成缺氧而死亡。」過去曾經有民眾喝完半瓶高粱後猝死，也有女大生喝完高粱酒睡著，結果被嘔吐物卡住氣管窒息死亡的意外，醫師提醒，平常不喝酒，或本身有心血管疾病的人，更要小心飲酒過量，以免造成生命危險。 原始連結華視影音 ・ 9 小時前
MLB/大谷翔平超暖心！無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」
洛杉磯道奇隊球星大谷翔平22日透過個人Instagram無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」（Shohei Ohtani Family Foundation），並公開充滿溫馨感的圓形標誌。該基金會標誌中，不僅可見背號17號的大谷本人剪影，還包括妻子真美子、兩人牽著手的長女，以及愛犬Dekopin的身影，底部標註「est. 2025」字樣，象徵基金會將於明年正式啟動。中天新聞網 ・ 1 天前
月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 1 天前
快訊／高雄夢時代爆意外！70歲婦人吃Buffet噎到OHCA
週末聚餐釀意外！高雄夢時代今（23）日晚間19時許，一名70歲婦人於吃到飽用餐時，疑似被異物噎到，當場倒地失去呼吸心跳。消防局出動2車4人前，目前送醫搶救中。詳細事發原因有待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 51 分鐘前
深夜難辨小細節 警出手讓黑箱烏龍變暖心佳話
【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名劉姓女子日前旅遊返臺，準備開箱旅遊戰利品時才驚覺拿錯行李箱，趕回客運終點站台灣好報 ・ 1 天前