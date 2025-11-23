交通新制上路第一天 北投警首件毒品唾液快篩查獲毒駕

圖說：臺北市北投分局關渡派出所副所長劉義龍。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】因應交通部修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」規定，以「毒品唾液快篩試劑」加強取締毒駕新制上路，臺北市政府警察局北投分局114年11月21日深夜執行擴大臨檢勤務，於23時在知行路發現一自小客車駕駛未熄火斜向違停路中，經攔查發現，該車中控處有不明白色粉末，經駕駛同意先採集粉末以毒品檢驗試劑檢驗呈愷他命陽性反應，後續以警政署新配發的「毒品唾液檢測試劑」，施測後呈安非他命陽性反應，當場依道路交通管理處罰條例第35條規定製單告發及扣車，以防止毒駕繼續上路危害民眾安全，另涉及刑法公共危險罪部分，將俟其尿液鑑驗報告，再行移送臺灣士林地方檢察署偵辦。

「毒品唾液快篩」需以採集棒放入口腔內採集足夠唾液後放入試劑檢驗，不會造成受測對象疼痛或身體不適。快篩試劑組為全新獨立包裝一次性用品，使用完畢皆按規定銷毀，不會有重複共用情形，民眾可安心配合篩檢。

北投分局呼籲，民眾施用各類毒品不僅戕害自身健康，若在毒品影響下駕駛車輛上路，對其他用路人造成重大危害，警方防制毒駕的決心不因晝夜或假日而鬆懈，切勿以身試法。