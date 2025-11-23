交通新制上路首日 北投警「唾液檢測試劑」查獲安非他命毒駕

【記者江孟謙／台北報導】北投分局前天（21日）深夜執行擴大臨檢勤務，於23時在知行路發現一自小客車駕駛未熄火斜向違停路中，經攔查發現車上不明粉末，警方立即以毒品檢驗試劑檢驗，呈現K他命反應，後續以警政署新配發的「毒品唾液檢測試劑」確認為毒品安非他命，當場告發及扣車。

因應交通部修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」規定，以「毒品唾液快篩試劑」加強取締毒駕新制上路，北投分局21日深夜擴大臨檢，發現違停小客車，經攔查發現，該車中控處有不明白色粉末，警方先採集粉末以毒品檢驗試劑檢驗呈K他命陽性反應。

於是員警以警政署新配發的「毒品唾液檢測試劑」，施測後呈安非他命陽性反應，當場依《道路交通管理處罰條例》第35條規定製單告發及扣車，以防止毒駕繼續上路危害民眾安全，另涉及公共危險罪部分，將俟其尿液鑑驗報告，再行移送士林地檢署偵辦。

北投警指出，「毒品唾液快篩」需以採集棒放入口腔內採集足夠唾液後放入試劑檢驗，不會造成受測對象疼痛或身體不適。快篩試劑組為全新獨立包裝一次性用品，使用完畢皆按規定銷毀，不會有重複共用情形，民眾可安心配合篩檢。

北投分局呼籲，民眾施用各類毒品不僅戕害自身健康，若在毒品影響下駕駛車輛上路，對其他用路人造成重大危害，警方防制毒駕的決心不因晝夜或假日而鬆懈，切勿以身試法。

警方在車上發現不明粉末。翻攝畫面

