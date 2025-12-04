交通新制上路「罰金翻倍」 新北10個月取締429件 最高罰3萬6

為避免無牌車占用道路空間，《道路交通管理處罰條例》新制9月底上路，未懸車牌停放道路的罰鍰上限，從1萬800提高至3萬6000元，新北市裁決處表示，今年1至10月相關違規案件達429件，較去年同期增加77件，甚至民眾將無牌車停在私有地照樣開罰，提醒民眾停駛、繳銷或準備報廢的車輛，都不得停在道路上，否則除了需補徵稅費外，還會面臨高額罰款。

新北巿裁決處日前於官網指出，一名江姓女子把未掛牌的汽車停在住家附近道路，遭警方舉發，江女辯稱該地屬於私有土地，不應適用《道路交通管理處罰條例》，但法院調查後認定，該道路屬開放供不特定人通行，仍屬法律定義的道路，最終判決江女敗訴。

裁決處雖未公布江女實際受罰金額，但統計顯示，新北市今年1至10月因未懸掛車牌占用道路遭舉發的汽、機車多達429件，較去年同期增加77件，且為遏止無牌車長期占用公共空間，交通部已修正《道路交通管理處罰條例》第12條，罰款原本的1萬800元，提高至3萬6000元，新制已於9月30日上路。

裁決處提醒，無牌車只能停放於私人區域，若車輛已無使用需求，應委託合法環保業者報廢，不得隨意棄置在道路上，若被查獲占用道路，不僅需補繳稅費，也會依法開罰，最低3600元以上、3萬6000元以下罰款。

