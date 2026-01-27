交通新制上路！駕駛行經2處未減速刑責加重 抽菸「1行為」恐噴7200元

立法院日前三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正案，若駕駛人「邊騎（開）車邊抽菸」且亂丟菸蒂，最高恐挨罰7200元。示意圖／取自photoAC

為降低道路交通事故發生率並遏止分心駕駛，立法院日前三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正案。此次修法重點針對駕駛人行駛中使用手機、吸菸等高風險行為提高罰則。苗栗縣警察局特別提醒，新制上路後，若駕駛人「邊騎（開）車邊抽菸」且亂丟菸蒂，合併環保法規處罰，最高恐面臨新台幣7200元重罰。

手機族、癮君子注意！違規罰鍰全面調漲

苗栗縣警察局指出，本次修法針對汽機車駕駛常見的分心行為調高了行政罰鍰，具體變動如下：

機車騎士手持使用手機

機車駕駛人行駛時，若以手持方式使用行動電話、電腦或其他類似功能裝置進行通話或數據通訊，罰鍰由原先的新台幣1000元提高至1200元。

汽、機車駕駛行駛中吸菸

汽、機車駕駛人在行駛中若有手持、吸食或點燃香菸之行為，導致影響他人行車安全，罰鍰由原先的600元提高至1200元。亂丟菸蒂罪加一等最，高罰7200元。

除了交通違規罰單，衛生福利部與警方同步示警，行駛中吸菸若涉及隨地亂丟菸蒂，將面臨跨部會法規的「雙重處罰」。依據《廢棄物清理法》，駕駛人隨手丟棄菸蒂可處新台幣1200元至6000元罰鍰。

若民眾檢舉成案，加上前述的交通違規罰款（1200元），違規駕駛人最高一次將被罰新台幣7200元。警方強調，菸霧與菸灰不僅影響駕駛人自身注意力，更可能干擾後方用路人視線，增加事故風險。

學校、醫院周邊未減速 肇事刑責加重2分之1

除了行政罰鍰，本次修法也針對特定高風險路段與行為，修正《道路交通管理處罰條例》第86條，大幅加重刑事責任。未來駕駛人行經設有「學校」或「醫院」標誌之路段，若未依規定減速慢行，因而致人受傷或死亡，依法應負刑事責任者，得加重其刑至2分之1。此加重規定同樣適用於以下高度危險駕駛行為，包括：

無照駕駛 酒後駕車、吸食毒品駕車 行經行人穿越道未禮讓行人 超速40公里以上 非遇突發狀況任意驟然減速或煞車（惡意逼車） 道路上競駛、競技

分心駕駛仍普遍 警籲遵守規則

根據苗栗縣警察局統計，2025年迄今已取締165件相關違規案件，顯示駕駛人分心駕駛的情形仍相當普遍，對道路安全構成潛在威脅。警方呼籲民眾，行車時應保持專注，避免使用手機或吸菸，行經學校與醫院周邊務必減速慢行，共同維護自身與他人的交通安全。

★《鏡報》提醒您：吸菸有害健康、吸菸害人害己。



