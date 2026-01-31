交通新制今上路！「1違規」最高罰6萬 車子當場拖走

記者柯美儀／台北報導

為遏止無照駕駛亂象，導正民眾錯誤駕駛觀念，交通部公路局修正施行之道路交通管理處罰條例及道路交通安全講習辦法，提高「無照駕駛」罰鍰，汽車、機車駕駛最高各處6萬元、3萬6000元。今（31）日起無照駕駛除罰鍰提高及一律當場移置保管車輛外，所有無照駕駛違規者皆需自費參加道路交通安全講習課程。

公路局說明，無照駕駛罰鍰將全面提高，汽車最高可達6萬元、機車最高3萬6000元；10年內違規達2次者將處以最高額度，若達3次以上，則在前次罰鍰基礎上加重處罰。除罰鍰外，違規者一律當場移置保管車輛，並需自費參加道路交通安全講習課程。

公路局表示，以往針對未滿18歲未成年人提供講習，但近年無照駕駛案件持續上升。統計114年，未成年無照駕駛約2萬件，成年約26萬件。配合道路交通安全講習辦法修正，新增「無照駕駛違規班」，課程為3小時，每小時收費200元，內容包括「道路風險辨識」、「考照相關說明」及「交通法令（含法律責任）」，並加入駕駛輔助系統正確使用教學。

公路局指出，如無正當理由不參加講習者，依規定將處新台幣1800元罰鍰；經再通知仍逾期6個月以上不參加者，汽車駕駛人將吊扣駕照6個月，汽車所有人將吊扣違規汽車牌照6個月。

公路局強調，無照駕駛代價極高，修法後罰鍰無上限，期望透過講習課程引導違規者合法取得駕照，確保用路人具備完整駕駛技能與法治觀念，共同維護交通安全。

