交通新制元旦上路 長者繳回駕照享TPASS優惠 每月最多補助1500

交通部今公布民國115年元旦上路新制，包含70歲長者自願繳回駕照者可享TPASS優惠方案、國際掛號小包服務調整、國際郵輪在台母港營運新制、遊覽車客運業車輛應裝置駕駛識別設備，4大新規將於明年1月1日起實施。

1、年滿70歲自願繳回駕照提供TPASS優惠：

年滿70歲以上長者辦理自願繳回駕照， 並簽署個資授權使用同意書後（加入TPASS常客），自繳回次日起，持敬老卡搭乘公共運輸（含公路、國道客運、市區公車、台鐵、捷運、輕軌、公共自行車、渡輪及計程車），依實際搭乘電子票證支出金額補助50％回饋金，每月回饋金上限1500元，補助期間2年。

2、國際掛號小包服務調整相關措施：

配合萬國郵政聯盟（UPU）政策，各國郵政自115年1月1日起取消「國際掛號 小包」（不含大陸地區）之簽收及書面查詢服務。寄往各國（大陸地區除外）之「國際掛號小包」取消收件人簽收及書面查詢服務；惟仍維持「郵件遺失、被竊及毀損補償」及「郵件追蹤查詢」服務。另自115年1月1日至3月31日期間，凡交寄「國際掛號小包」（不含大陸地區），則提供每件新台幣10元郵資減免優惠。

3、國際郵輪在台母港營運新制：

自115年起，國際郵輪在台母港營運應於我國設立在台分公司或委託我國船務代理業代為處理郵輪載客業務，倘有消費爭議案件將由航港局及觀光署分別督責郵輪公司及旅行社各依權責妥適處理，保障消費者權益。

4、遊覽車客運業車輛應裝置駕駛識別設備：

為加強遊覽車營運管理，遊覽車車輛全面裝置駕駛識別設備，並應維持正常運作及提供駕駛人資訊介接至指定資訊平台，以利公路主管機關明確識別駕駛人及督管駕駛時間，確保行車安全。

