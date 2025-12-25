１交通新制將上路！這類車明年起禁入河濱公園，嚴格取締違者開罰1200元

為了維護行人安全，台北市政府公告重要交通管制新措施，自2026/1/1起全面禁止微型電動二輪車（微電車）進入全市自行車道及河濱公園，違者將面臨最高新台幣1,200元的罰鍰。這項政策不僅涉及台北市，新北市也同步實施相關禁令，共同維護雙北生活圈的休憩安全。

微型電動二輪車禁騎自行車道

台北市工務局水利處表示，因應維護自行車騎士和行人安全需求，台北市政府交通局已於10/23發布公告，明確規定自2026/1/1起，微型電動二輪車將被禁止進入全市自行車道範圍，其中包含所有河濱公園區域。此項措施將依據《道路交通管理處罰條例》執行，違規者將面臨最高1,200元罰鍰，市府呼籲民眾務必遵守相關規定，避免因違規而造成經濟損失。

微型電動二輪車進河濱公園罰款

為確保新制順利實施，台北市水利處已啟動全面宣導工作，在各個水門出入口及自行車牽引道等重要地點懸掛宣導布條。自2026年起，相關單位將派遣人員加強巡邏執法，一旦發現民眾違規騎乘微型電動二輪車，巡查人員將進行拍照取證，並結合現有科技執法路段的監控系統，將違規證據移交台北市政府警察局。執法人員將依據《道路交通管理處罰條例》第73條第１項第２款規定，對違規者處以新台幣300元至1,200元不等的罰鍰。

台北、新北皆禁止微電車進河濱

台北市水利處河管科指出，近年來持續接獲民眾反映，微型電動二輪車在自行車道行駛時嚴重影響其他騎士及行人的安全。經過邀集台北市政府交通、民政及警察等相關單位共同研商後，決議禁止微型電動二輪車行駛於河濱公園自行車道。



值得注意的是，基於雙北生活圈的整體考量，新北市也同步發布相關公告，共同實施微型電動二輪車禁行措施，期望透過跨縣市合作，全面保障民眾在河濱地區休憩時的安全與舒適體驗。

▲雙北皆禁止微型電動二輪車進河濱公園。（圖片來源：我的新北市臉書）

微型電動二輪車法規

根據《道路交通管理處罰條例》的明確定義，微型電動二輪車是指無踏板設計的電動車輛，使用者必須完成車輛登記、領取牌照、投保強制車險等法定程序。駕駛人年齡須滿14歲以上，騎乘時必須配戴安全帽，嚴禁騎上人行道和自行車道，同時不得載人載貨。此類車輛的最大行駛速率限制在每小時25公里以下，車主不得擅自變更電子控制裝置與原廠規格，駕駛時須依規定停車並嚴格遵守交通標誌、標線及號誌的指示。

撥打1999檢舉違規微電車

台北市水利處鼓勵民眾共同維護河濱公園的使用秩序，若發現有人在河濱公園違規騎乘微型電動二輪車，可撥打台北市民當家熱線1999向台北市政府進行檢舉。

▲微型電動二輪車掛牌才能上路。（圖片來源：交通安全入口網）

台北河濱公園違規停車罰款

此外，針對一般車輛停放問題，水利處明確表示，台北市河濱公園除了設置停車格的區域外，其餘地點皆禁止停放車輛。違反停車規定者將依據台北市公園管理自治條例第11條第４款規定，處以新台幣1,200元至6,000元不等的罰鍰。若車輛停放在設有禁止停放標誌標線或自行車道的位置，將由警察局依違反道路交通管理處罰條例進行查處。

台北河濱公園停車費

台北河濱公園停車場收費標準有所差異，以內湖區彩虹河濱公園堤外停車場為例，小型車停車１次收費30元，隔日將另行計費。而中山區大佳河濱公園停車收費方式更為多元，週一至週五期間小型車每小時收費20元，當日當次收費上限為100元，隔日需另行計費；週六及週日同樣採用每小時20元的收費標準，但採全程以半小時為單位進行計費，讓民眾能更彈性地規劃停車時間與費用。更多停車場收費資訊與車格數量，可至「台北市交通資訊無障礙網」查詢。

▲微型電動二輪車進河濱公園將被罰錢。（圖片來源：台北市政府官網）

