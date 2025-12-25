１交通新制將上路！這類車明年起禁入河濱公園，嚴格取締違者開罰1200元
為了維護行人安全，台北市政府公告重要交通管制新措施，自2026/1/1起全面禁止微型電動二輪車（微電車）進入全市自行車道及河濱公園，違者將面臨最高新台幣1,200元的罰鍰。這項政策不僅涉及台北市，新北市也同步實施相關禁令，共同維護雙北生活圈的休憩安全。
微型電動二輪車禁騎自行車道
台北市工務局水利處表示，因應維護自行車騎士和行人安全需求，台北市政府交通局已於10/23發布公告，明確規定自2026/1/1起，微型電動二輪車將被禁止進入全市自行車道範圍，其中包含所有河濱公園區域。此項措施將依據《道路交通管理處罰條例》執行，違規者將面臨最高1,200元罰鍰，市府呼籲民眾務必遵守相關規定，避免因違規而造成經濟損失。
微型電動二輪車進河濱公園罰款
為確保新制順利實施，台北市水利處已啟動全面宣導工作，在各個水門出入口及自行車牽引道等重要地點懸掛宣導布條。自2026年起，相關單位將派遣人員加強巡邏執法，一旦發現民眾違規騎乘微型電動二輪車，巡查人員將進行拍照取證，並結合現有科技執法路段的監控系統，將違規證據移交台北市政府警察局。執法人員將依據《道路交通管理處罰條例》第73條第１項第２款規定，對違規者處以新台幣300元至1,200元不等的罰鍰。
台北、新北皆禁止微電車進河濱
台北市水利處河管科指出，近年來持續接獲民眾反映，微型電動二輪車在自行車道行駛時嚴重影響其他騎士及行人的安全。經過邀集台北市政府交通、民政及警察等相關單位共同研商後，決議禁止微型電動二輪車行駛於河濱公園自行車道。
值得注意的是，基於雙北生活圈的整體考量，新北市也同步發布相關公告，共同實施微型電動二輪車禁行措施，期望透過跨縣市合作，全面保障民眾在河濱地區休憩時的安全與舒適體驗。
▲雙北皆禁止微型電動二輪車進河濱公園。（圖片來源：我的新北市臉書）
微型電動二輪車法規
根據《道路交通管理處罰條例》的明確定義，微型電動二輪車是指無踏板設計的電動車輛，使用者必須完成車輛登記、領取牌照、投保強制車險等法定程序。駕駛人年齡須滿14歲以上，騎乘時必須配戴安全帽，嚴禁騎上人行道和自行車道，同時不得載人載貨。此類車輛的最大行駛速率限制在每小時25公里以下，車主不得擅自變更電子控制裝置與原廠規格，駕駛時須依規定停車並嚴格遵守交通標誌、標線及號誌的指示。
撥打1999檢舉違規微電車
台北市水利處鼓勵民眾共同維護河濱公園的使用秩序，若發現有人在河濱公園違規騎乘微型電動二輪車，可撥打台北市民當家熱線1999向台北市政府進行檢舉。
▲微型電動二輪車掛牌才能上路。（圖片來源：交通安全入口網）
台北河濱公園違規停車罰款
此外，針對一般車輛停放問題，水利處明確表示，台北市河濱公園除了設置停車格的區域外，其餘地點皆禁止停放車輛。違反停車規定者將依據台北市公園管理自治條例第11條第４款規定，處以新台幣1,200元至6,000元不等的罰鍰。若車輛停放在設有禁止停放標誌標線或自行車道的位置，將由警察局依違反道路交通管理處罰條例進行查處。
台北河濱公園停車費
台北河濱公園停車場收費標準有所差異，以內湖區彩虹河濱公園堤外停車場為例，小型車停車１次收費30元，隔日將另行計費。而中山區大佳河濱公園停車收費方式更為多元，週一至週五期間小型車每小時收費20元，當日當次收費上限為100元，隔日需另行計費；週六及週日同樣採用每小時20元的收費標準，但採全程以半小時為單位進行計費，讓民眾能更彈性地規劃停車時間與費用。更多停車場收費資訊與車格數量，可至「台北市交通資訊無障礙網」查詢。
▲微型電動二輪車進河濱公園將被罰錢。（圖片來源：台北市政府官網）
更多食尚玩家報導
除濕機可以一直開嗎？台電曝「３大操作禁忌」，做錯恐起火釀災
毛巾、浴巾多久洗一次？醫師曝正確清潔法：超過這天數沒洗等同馬桶擦身
吃到飽怎麼吃回本？老饕分享「超強攻略」讓胃口大開，第１道別吃龍蝦、干貝
即將要變天了！這天起雨區擴大「急凍10度以下」，跨年、聖誕節天氣曝光
本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章
其他人也在看
不是媽媽給的！張文帳戶驚見「3985」助他發動攻擊
27歲逃兵通緝犯張文19日在北捷台北車站、中山站一帶發動隨機攻擊，造成4死11傷悲劇。警方調查發現，張文犯案前帳戶僅剩39元，卻在13日突然存入3985元，這筆神秘款項成為偵辦焦點。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 137
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 74
這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點
社會中心／綜合報導台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機暴力事件，嫌犯張文接連投擲煙霧彈，並持刀朝不特定民眾攻擊，造成3人不幸喪命、11人受傷。由於張文過去曾因故遭空軍汰除，之後長期未有穩定工作，其犯案所需資金來源也成為警方追查重點。專案小組深入清查後發現，張文自2023年8月起即無固定收入，今年1月起租住於台北市中正區公園路一帶，而其生活開銷主要仰賴母親金援。警方掌握，張母曾於2023年間一次匯款45萬元，之後又陸續每季提供3萬至6萬元生活費，加總金額約82萬元，讓張文即使未就業，仍能維持租屋生活。民視 ・ 1 天前 ・ 104
張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」
台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 65
這筆不是媽媽給的！張文帳戶剩39元「突有神秘進帳」 金流驚人疑點曝
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子。但引起注意的是，傳出13日張文帳戶原本剩下39元卻突然存入一筆現金3985元，之後他隨即領取現金5500元支付作為「前進基地」的商旅費用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 69
張文資金來源曝光！北市刑大：「這人」兩年匯款82萬
即時中心／林韋慈報導北車、中山19日發生震驚社會的隨機攻擊事件，嫌犯張文在犯案後墜樓身亡，事件共造成4死11傷。警方追查背後動機與金援時，查出張文從2023年8月就沒有收入，1月入住台北中正區公園路住處，期間張文母親除了每季匯款3萬至6萬元以外，主要經濟來源自張母2023年匯了一筆45萬，加上後續匯款總共37萬，總金額達82萬元，使張文不需工作也可以租房生活。民視 ・ 1 天前 ・ 163
禾浩辰求婚影片曝光！ 吳品潔落淚談「甜蜜細節」：你是這麼好的人
禾浩辰24日宣布向女友吳品潔求婚成功，身為這場浪漫求婚中的女主角，吳品潔在傍晚左右，也曬出被求婚時的影片，幸福地說：「每個日子，我都知道你是這麼好、這麼溫柔的人。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 14 小時前 ・ 4
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」
沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩...CTWANT ・ 1 天前 ・ 58
炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光
男星炎亞綸過去曾和《棒棒堂》阿本（翁瑞迪）傳出緋聞，但雙方並未正面回應。近日炎亞綸接受薔薔主持的podcast節目《薔栗膠》訪問，大方吐露曾和阿本交往9年，因「少了繼續往下走的理由」分手，但仍維持友好關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 140
夏宇禾被「富三代人夫街邊討吻」 首發聲道歉：喝酒造成的錯誤
Gino前女友夏宇禾日前被拍到很李聖傑摟摟抱抱，立刻被對方撇清關係，24日又被拍到和富三代人夫在大馬路邊接吻。富三代的社群滿滿都是家庭合照，她跟對方有互相追蹤，因此不可能不知道對方有家庭，在新聞爆出後，她發限動道歉。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 16 小時前 ・ 130
金宇彬、申敏兒讓人們再次相信愛情！世紀婚禮「伴手禮」細節曝光，申敏兒披「婚紗界愛馬仕」美哭全網！
新娘造型：Elie Saab 百萬婚紗展現「新娘教科書」氣質身為時尚寵兒的申敏兒，婚禮造型果然不負眾望。她選擇了素有「婚紗界愛馬仕」之稱的 Elie Saab 2026 春季系列。這襲桃心領設計的全手工白紗，布滿了精緻的立體花卉與蕾絲刺繡，優雅地勾勒出她的曼妙身姿。珠寶方面則大膽...styletc ・ 1 天前 ・ 4
張文金主不只媽？還能ATM存錢、訂血腥漫畫 10萬頂規筆電48數碼難解
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子，不過他的戶頭有小額存款，甚至砸大錢購買電競筆電、訂閱血腥漫畫，警方也懷疑背後金流不只母親。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 31
「龍眼沒分到」放話走著瞧！張文暴戾之路早有跡象 保全被開除原因曝光
發生於 19 日的台北車站及中山站隨機殺人案，嫌犯張文以極其殘酷的手段奪走 3 條無辜人命，被外界視為「鄭捷模仿犯」，甚至手段有過之而無不及，張文過去在台中的黑歷史也逐一浮現。據了解，其暴戾性格早在擔任社區保全時就已顯露，當時他竟僅因「沒分到住戶送的龍眼」，就對同事發出死亡威脅，最終不僅被辭退，更因此鬧上法庭。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 42
戶籍亂遷超危險！房屋稅從1%跳4%？稅務局：真的很多人挖坑給自己跳
最近，有民眾因為子女就學、申請補助、甚至搬遷工作，而將戶籍從住家遷出，原本依「自住住家用」稅率（1%或1.2%）課徵房屋稅的房子，竟在不知不覺中變成「非自住住家用」，導致每年房屋稅從低稅率變成高稅率（3.2%～4.8%），稅負驟增，引起討論。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 17
不是媽媽金援！張文作案前「突有3985元神祕款項」入帳 檢警追金流
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成4死11傷。張文自從被空軍汰除後，曾擔任一年保全工作，而後便沒有薪資...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 74
張文哥哥悄現身北車悼念現場！茫茫花海藏親筆信 感謝余母：您將英雄帶來世上
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導27歲男子張文19日在台北市台北車站、中山商圈發動隨機殺人案，先以煙霧彈與汽油彈製造大量煙霧，引發現場民眾恐慌後，再持...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 22
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 2 天前 ・ 10
45年老牌撐不住了！新昕纖桃園龜山廠爆89名員工明年2月解雇
經營45年的老牌紡織廠新昕纖（4406）今（24）日公告，因原料價格上漲、電價連年調漲，加上訂單外移與低價進口紗線競爭，公司營運持續承壓，董事會決議進行業務緊縮，並依法辦理桃園龜山廠員工大量解僱案。傍晚重訊再度公告將於2026年2月資遣桃園龜山廠約89名生產相關員工。Yahoo奇摩股市 ・ 16 小時前 ・ 76
迴力鏢來了！蘇貞昌舊影片打臉賴清德 網讚：神預言
行政院長卓榮泰拒絕副署財劃法修正案、憲法法庭在5名大法官出席未達法定門檻情況下宣告憲訴法違憲，引發憲政危機持續延燒。有粉專挖出前行政院長蘇貞昌過去擔任民進黨黨主席時的發言影片，內容痛批「當總統毀憲亂政，違反黨國分際，侵犯立法權，民主自由人權就岌岌可危」。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 285
解放軍真的準備好了？美戰爭部報告驚曝：中國「這時間點」犯台
即時中心／黃于庭報導日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，近日美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），更是觸動中國敏感神經，多次對台以言語、武力恫嚇。對此，《路透社》揭露美國戰爭部報告草案，顯示中國可能已裝載100多枚洲際彈道導彈，同時強調北京日益增長的軍事野心。民視 ・ 1 天前 ・ 419