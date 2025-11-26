交通新制明年上路！駕駛「做１事」６萬秒繳國庫，車輛也當場移置保管

無照駕駛新制即將上路！立法院日前三讀通過《道路交通管理處罰條例》修法，大幅提高汽機車無照駕駛的罰鍰金額，其中汽車最高可罰６萬元、機車最高可罰36,000元。新制預計2026年上半年實施，不僅加重罰則，更將累犯計算期間從５年延長至10年，第３次以上違規則面臨無上限加罰。

無照駕駛新法規內容

新修正的《道路交通管理處罰條例》針對無照駕駛行為祭出史上最嚴厲的處罰標準，除了大幅提高罰鍰金額外，違規者的車輛將當場被移置保管，牌照也會遭到扣繳，累犯期間更從原本的５年延長至10年。而且新制度下，車輛所有人也將比照駕駛人的罰鍰處罰規定。

汽機車無照駕駛罰款調漲

根據新制規定，首次無照駕駛的罰鍰金額將大幅提升。汽車無照駕駛罰鍰為36,000元至６萬元，機車無照駕駛罰鍰則為18,000元至36,000元。此外，累犯累計期間也從原本的５年延長至10年，意味著違規記錄將被保存更長時間。

無照駕駛累犯罰款

針對10年內第２次無照駕駛的違規者，新制度將直接祭出最高罰鍰標準。大型車違規者將面臨８萬元罰鍰，汽車違規者罰鍰６萬元，機車違規者則罰鍰36,000元。



最嚴厲的處罰措施是針對10年內３次以上無照駕駛的累犯。大型車違規者將按前次違反金額加罰24,000元，汽車及機車違規者則按前次違反金額加罰12,000元。

無照駕駛者車輛扣繳

除了罰鍰外，無照駕駛者的車輛將當場被移置保管，牌照也必須扣繳。吊扣牌照的期間根據違規次數而定：初犯者吊扣３個月，10年內第２次違規者吊扣６個月，10年內３次以上違規者則吊扣１年。這項規定不僅增加違規者的不便，也提高了違規成本。車輛移置保管期間產生的相關費用，也將由違規者自行負擔。

影響考照資格嚴重後果

除了以上罰款，新制度也將對考照資格造成影響，無汽機車駕駛執照者將被禁考１至２年。另外，在駕照吊扣期間仍駕駛車輛者，將直接面臨駕照吊銷，吊銷後禁考２年的嚴厲處分。更嚴重的是，如果無照駕駛肇事致人受傷，將禁考２至４年；若致人重傷或死亡，則終身禁考。

▲不可以無照駕駛。（圖片來源：shutterstock達志影像）

