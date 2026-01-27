交通新制！連假機票別亂訂 國內線退票費「三級跳」最高恐收30%手續費

記者李育道／台北報導

連假國內機票，將實施「退票費用分級制」，依退票時間點分三個不同階段酌收費用，最高可收取票面價30％。（示意圖／資料照）

為鼓勵旅客儘早確認行程、提升連假疏運期間機位使用效率，交通部27日公告修正國內線相關規定，針對連假疏運期訂有使用限制的機票，將實施「退票費用分級制」，依退票時間點分三個不同階段酌收費用，最高可收取票面價30％，新制將於3月9日生效，並自勞動節連假起正式實施。

現行規定下，三天以上連假疏運期間的離島國內線機票，航空公司會在機票上加註「限當日當班次」、「逾期作廢」等使用限制，旅客若欲退票，須於班機起飛前辦理，並統一收取最多10％退票手續費。此次修法後，針對訂有「逾期作廢」使用限制的機票，退票費用將改採分級制度。

根據修正內容，退票費用將依航班起飛日前的時間區分為三個級距，起飛前七日以上退票，手續費最高不得超過票面價10％；起飛前一日至六日退票，最高不得超過20％；當日航班起飛前退票，最高不得超過30％。

交通部民用航空局指出，連假期間離島航線需求高度集中，部分旅客為確保行程順利，會預先訂購多個不同航班機票，導致機位提前遭占用，影響疏運效率，也排擠其他有實際搭乘需求旅客的購票權益。此次修法目的，在於鼓勵旅客提早確認行程，讓確定未使用的機位能及早釋出，減少候補人數，使有限空運資源在起飛前獲得充分利用。

民航局表示，考量政策宣導期及航空公司系統與作業準備，修正公告生效日配合勞動節連續假期管制航線售票時程，定於今年3月9日生效，並自勞動節連假起正式實施，後續也將督導航空公司加強資訊揭露與宣導。

新制將於3月9日生效，並自勞動節連假起正式實施。（示意圖／翻攝自Pixabay）

此外，這次修正也將航空公司原本已普遍採行的「不可抗力退票機制」明確納入定型化契約內容。旅客若因天災、奔喪或個人疾病等不可歸責事由無法搭機，只要於航班起飛前通知航空公司，並在退票時提供相關證明文件，即可免收退票費用。

同時，為確保國內線票價優待制度公平適用，修法也明確規範，具有國內線優待票價資格的旅客，須於搭機時出示相關身分證明文件正本，以避免爭議。

民航局強調，未來將持續檢視國內航線運能與實際使用情形，視需求研議後續配套，並與各航空公司密切合作，落實退改票機制與定型化契約規定，讓民眾在連假疏運期間享有更順暢且公平的搭機環境。

