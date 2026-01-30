交通新制1/31上路！罰鍰加重「最高6萬」 車子當場被拖走

生活中心／李紹宏報導

為強力打擊無照駕駛亂象，交通部公路局修正施行之道路交通管理處罰條例及道路交通安全講習辦法，新制將於1月31日正式施行！未來若無照駕駛，除了「當場扣車」與「自費參加道路交通安全講習」，最高還將處6萬元罰鍰。此外，10年內違規達2次者，將處以最高額度罰鍰，若達3次以上，則在前次罰鍰基礎上再加重處罰，呼籲民眾切勿心存僥倖。

115年1月31日起，所有無照駕駛違規人全面施以道路交通安全講習，且罰緩也增加。（示意圖／PIXABAY）

無照駕駛罰鍰暴增 累犯加重無上限

根據最新修正的《道路交通管理處罰條例》，針對無照駕駛的經濟制裁全面升級：

廣告 廣告

汽車無照：最高罰鍰調升至新台幣6萬元。

機車無照：最高罰鍰調升至新台幣3萬6千元。

累犯條款：10年內違規2次者，直接處以最高額罰鍰；若達3次以上，則以前次罰鍰金額為基礎「加碼再罰」，金額將無上限。

新制上路後，執法人員一旦發現無照駕駛，除了開單告發，將採取「一律當場移置保管車輛」措施。

強制講習！「無照駕駛違規班」每小時200元

此外，公路局統計，114年成人無照駕駛高達26萬件，為此，講習辦法同步修正。首先不論成年與否，所有無照駕駛者均須參加3小時的「無照駕駛違規班」。課程每小時收費200元（共600元），課程涵蓋「道路風險辨識」、「考照相關說明」及「交通法令（含法律責任）」。若無故缺席，首波處1800元罰鍰；經再通知依限參加講習，逾期6個月以上仍不參加者，其為汽車駕駛人者，吊扣其駕駛執照6個月(禁考)；其為汽車所有人者，吊扣違規汽車之牌照6個月。

公路局也補充，無照駕駛罰鍰由原6000元至2萬4000元，修法改為無上限，無照駕駛代價極高，期望透過新增的講習課程，引導違規者循正確管道考取駕照，確保每一位用路人皆具備完整的駕駛技能與正確的法治觀念，共同維護交通安全。

更多三立新聞網報導

雨神降臨！「這時段」華南雲雨東移全台有雨 最低恐探10度

無懷孕徵兆！女員工下班想上廁所 竟生出「重3公斤男嬰」嚇壞

蔡英文2028將角逐總統？前幕僚打臉嗆別鬧了 揭她「真正動向」

飛機行李架「放1物」慘了 害空服員全忙翻！網氣炸：就是講不聽

