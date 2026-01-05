１交通新制2026年上路！違規恐罰６萬元，汽機車進入這些地方要小心

為改善空氣品質，新竹縣、新竹市攜手推動更嚴格的環境保護措施，自2026年起分階段擴大「空氣品質維護區」的管制範圍與對象，針對進入新竹科學園區及周邊區域的車輛與施工機具實施更嚴格的檢驗標準。違反相關規定的車主與業者，最高將面臨６萬元的罰鍰處分。

新竹縣市空維區擴大管制

新竹縣政府表示，2026年起將與新竹市政府聯合推動擴大管制措施。此次管制對象包括柴油大客貨車、燃油機車與柴油施工機具，管制範圍涵蓋新竹科學園區、虎林學區及學府路、博愛街等重要區域。所有進入指定區域的車輛與機具，都必須持有合格的檢驗證明或自主管理標章，確保其排放標準完全符合環保法規要求。

2026年交通新規定分階段實施

根據規劃，管制措施將分階段實施。自2026/1/1起，出廠滿３年以上的柴油大客貨車必須每年通過柴油車黑煙排放不透光率檢驗，並持有１年內檢驗合格紀錄或自主管理標章且未超過有效期限。同時，出廠滿５年以上的燃油機車也須完成最近１年度排氣定期檢驗合格。而自2026/7/1起，所有使用柴油引擎的施工機具都必須取得有效期限內的施工機具清潔排放自主管理標章。

違規最高開罰６萬元

新竹縣環保局特別提醒民眾與業者，自2026/1/1起，任何出廠滿３年以上未通過檢驗合格的柴油大客貨車，或出廠滿５年以上未完成定期檢驗合格的燃油機車，一旦進入新竹科學園區空氣品質維護區，將依據相關法規處以500元以上、６萬元以下的罰鍰。

機車定檢簡訊通知服務

新竹縣環保局表示，配合無紙化政策，相關單位已停止寄送傳統明信片通知定檢，因此呼籲民眾主動加入「新竹縣機車定檢簡訊通知」服務，即可享有即時便利又不漏接之簡訊通知服務，主動提醒機車定檢時間，避免違規受罰傷荷包。

▲2026年起竹科「空氣品質維護區」擴大管制。（圖片來源：新竹縣政府）

