交通新法上路 汽、機車駕駛1違規行為 荷包秒噴7200

立法院最新通過《道路交通管理處罰條例》修正案，加重分心駕駛與高風險行為的處罰措施，苗栗縣警察局提醒，修法後汽、機車駕駛行駛中若手持手機或吸菸，罰款將全面提高，若同時亂丟菸蒂，最高可罰7200元；此外，特定高風險路段如學校或醫院周邊，違規駕駛致人受傷或死亡，刑責也將加重，呼籲駕駛人遵守新規，保障行車安全。

苗栗縣警察局表示，機車駕駛若以手持方式操作手機、平板或其他通訊裝置，罰款將從1000提高至1200元；汽、機車駕駛在行車中手持或吸菸，影響安全的情況下，罰款則從600提高至1200元。

警察局統計，2025年至今共取締165件相關違規案件，顯示分心駕駛仍是普遍現象；此外警方也提到，行車中吸菸除了違反交通規定外，若遭民眾檢舉，還可能觸犯《廢棄物清理法》，可依法開罰1200至6000元罰款，若併罰交通違規，最高罰款達7200元，呼籲駕駛人遵守相關法規，避免多重處分。

警察局說，依《道路交通管理處罰條例》第86條修正內容，此次修法對特定高風險路段加重刑責，駕駛行經設有學校或醫院標誌的路段未依規定減速慢行，若導致他人受傷或死亡，原本依法應負的刑責將加重一半，依情節輕重最高可適用更長刑期。

另外，無照駕駛、酒駕、毒駕、未禮讓行人、超速40公里以上、任意急煞及道路競駛等高度危險行為，行經學校或醫院路段，也會加重刑責，呼籲駕駛人務切遵守規定。

