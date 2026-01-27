交通新法上路！駕駛1違規恐吞兩罰 最高噴7200元

立院日前三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正案，加重開罰機車駕駛違規使用手機，與汽機車駕駛行駛中吸菸。（示意圖，鏡報林煒凱）

立院日前三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正案，重點包含加重開罰機車駕駛違規使用手機，與汽機車駕駛行駛中吸菸；若行駛中吸菸或亂丟菸蒂，遭民眾檢舉還可能觸犯《廢棄物清理法》，與前者違規併罰，罰款最高達7,200元。此外，行經學校或醫院周邊等特定高風險路段，駕駛若導致傷亡，刑責將加重1/2。

立院日前三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正案，重點包含加重開罰機車駕駛違規使用手機，與汽機車駕駛行駛中吸菸。（苗栗縣警察局提供）

苗栗縣警察局表示，機車駕駛若以手持方式操作手機、平板或其他通訊裝置，修法後罰鍰從1,000元提升至1,200元；汽機車駕駛若行車中手持香菸、吸菸或點燃香菸，進而影響他人行車安全，罰鍰由600元提高至1,200元。

警方統計，上述2025年至今相關違規共取締165件。警方也提醒，行駛中吸菸除了違反交通規定，若被檢舉還可能觸犯《廢棄物清理法》，可依法開罰1,200元至6,000元，兩者併罰，罰款最高7,200元。

另外，根據《道路交通管理處罰條例》第86條修正內容，駕駛行經設有學校或醫院標誌等特定高風險路段，若未依規定減速慢行，因而導致肇事傷亡，刑責得加重1/2。該項修法加重刑責規定還包含無照駕駛、酒駕毒駕、行經行人穿越道未讓行人、超速40公里以上、無故急煞，以及在道路上競駛、競技等高度危險駕駛行為。

苗栗縣警察局局長李忠萍表示，行駛中持手機或吸菸極易分散注意力，增加事故風險，且吸菸所產生的煙霧與菸灰，可能影響後方用路人視線，造成潛在危險。另學校及醫院周邊多為學童與就醫民眾通行區域，屬交通事故高風險路段，駕駛人行經時務必提高警覺，隨時注意路況並主動減速慢行，提醒駕駛人遵守最新交通法規，共同維護道路安全。

