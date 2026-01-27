交通新法「2違規」罰鍰調高！最高恐秒噴7200元

生活中心／李明融報導

為維護道路交通安全、降低事故發生率，立法院日前三讀通過之《道路交通管理處罰條例》修正案，已由總統公布，將依行政院核定施行日期後實施，苗栗警察局提醒，修法後汽機車駕駛行駛中手持使用行動電話或吸菸，罰鍰全面調高，若行為同時涉及亂丟菸蒂，恐最高一次面臨7200元的罰款。

荷包警戒！交通新法上路「2項大違規」罰鍰調高 最高恐秒噴7200元

苗栗縣警察局特別提醒廣大用路人，駕駛人行駛中使用手機、吸菸的話將遭開罰。（圖／苗栗縣警察局提供）苗栗縣警察局特別提醒廣大用路人，本次修正重點包含提高機車駕駛人違規使用行動電話等裝置，以及汽、機車駕駛人行駛中吸菸之罰鍰，並強化於特定路段致人傷亡之刑事責任加重規定，請駕駛人務必遵守，以免危害行車安全又傷荷包；在駕駛行為管理部分，機車駕駛人若於行駛時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他具相類功能之裝置，進行通話或數據通訊者，罰鍰將自新台幣1,000元提高至1,200元；另汽、機車駕駛人於行駛中，如有手持香菸、吸食或點燃香菸，致影響他人行車安全之行為者，罰鍰亦由新台幣600元提高至1,200元。統計114年迄今，苗警依道路交通管理處罰條例第31條之1各項規定取締違規案件計有165件，顯見分心駕駛行為仍普遍存在，對交通安全構成潛在威脅。

警方也提醒，行駛中吸菸除違反交通規定，若遭民眾檢舉，可能觸犯《廢棄物清理法》。（圖／苗栗縣警察局提供）

警方也提醒，行駛中吸菸除違反交通規定，若遭民眾檢舉，可能觸犯《廢棄物清理法》，衛生福利部指出，汽機車駕駛人手持、吸食或點燃菸品，依法可處1200至6000元罰鍰，若與交通違規併罰，最高可達7200元。另在刑事責任加重部分，本次道路交通管理處罰條例第86條修正規定，明定駕駛人行經設有學校、醫院標誌之路段，未依規定減速慢行，因而致人受傷或死亡，依法應負刑事責任者，得加重其刑至二分之一；該項加重規定亦包含無照駕駛、酒後駕車、吸食毒品駕車、行經行人穿越道未讓行人優先通行、超速四十公里以上、非遇突發狀況任意驟然減速或煞車，以及在道路上競駛、競技等高度危險之駕駛行為。

《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：

吸菸害人害己 戒菸可減少健康的危害

吸菸能導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫

孕婦吸菸 易導致胎兒早產及體重不足《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

