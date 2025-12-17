交通新美學與全齡共融的典範 高雄輕軌榮獲「政府服務獎」

【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄市政府捷運工程局以卓越的服務與創新思維，在行政院第 8 屆「政府服務獎」激烈評選中脫穎而出，以「輕軌點點串聯 無礙暢行成圓」為主題，一舉榮獲最具指標性的「社會創新共融」獎項。

全國共 144 個機關參與角逐，高雄市捷運局是唯一獲獎的軌道建設機關，這份榮耀不僅是對高雄輕軌營運成果的最高肯定，更是彰顯高雄市府將大眾運輸系統與城市發展、社會福祉完美結合的典範。輕軌的成功，充分體現了高雄市「以人為本」的施政主軸，落實了全齡友善、環境永續，並有效促進社會資源衡平使用。

高雄輕軌全線成圓近兩年，已從單純的交通建設，轉變為市民日常生活不可或缺的一部分。數據顯示，輕軌正強勁拉抬城市的交通效益與活力，今年的熱度更是「有增無減」，總運量較去年同期成長6.7%，單就上週六(12/13)，輕軌結合沿線夢時代、高流、駁二等活動，單日運量就達8萬人次，直逼農曆春節單日9.4萬旅次最高紀錄。

在日常運量中，今年通學旅次成長15%、就醫旅次成長20%、觀光遊憩旅次成長5%，平日承載學生與上班族通勤需求，假日則成為市民與旅客串遊城市的重要交通工具，顯示輕軌已深度融入高雄的生活節奏與城市活動。

捷運局吳嘉昌局長指出，本次獲獎主題「輕軌點點串聯 無礙暢行成圓」的核心理念，在於我們做到了將軌道建設與城市美學完美融合。

交通新美學： 輕軌透過獨特的草皮軌道設計，讓原本冰冷的軌道線化身為城市最美的「綠色動脈」，形成為市區獨特的移動地標!

全齡共融服務： 輕軌列車與站體設計採全齡友善思維，無論是推著娃娃車的爸媽、趕上課的學生、需要就醫的長輩，還是探索城市景點的旅客，都能輕鬆上下車!

移動地標：輕軌就像一條綠色絲帶，讓就醫、通勤、就學、觀光等需求，能透過一次轉乘輕軌即刻到位，有效串聯市民生活節點，成為市區最美的「移動地標」！

捷運局強調，這份國家級的獎項殊榮，屬於每一位支持與搭乘輕軌的市民朋友，也是我們與市民共同前行的里程碑。未來，我們將繼續優化路網、提升服務品質，致力將高雄打造為一個更宜居、更友善、更便利的交通模範城市。（圖／記者王雯玲翻攝）