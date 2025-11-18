交通服務再升級 桃源區幸福巴士2.0上路

高雄市桃源區「幸福共享，高雄GO」幸福巴士二‧○路線於昨（十八）日在桃源區原住民文物館前廣場啟動營運儀式（見圖），當天蒞臨參加包含有高市府交通局、高雄市區監理所、桃源區公所、客運業者、各里里長及各關懷據點等，皆共同歡慶桃源區幸福巴士二‧○正式上路。

高雄市區監理所表示，高雄市幸福共享運輸服務自一一○年起於偏鄉地區開始推動，目前已推動美濃、杉林、內門、六龜、甲仙、茂林區，桃源雖已有四條幸福小黃固定路線服務，但僅服務幾個鄉里且班次不多，未能充分提供居民行的便利。這次二.○運輸服務，結合科技平台運作並採彈性預約制，服務對象為長者就醫就養、學生就學及銜接轉乘其他公車客運等，足以滿足當地民眾各項行的需求。

高雄市幸福共享高雄Go提供民眾預約車輛服務，民眾可洽各區通報據點或撥打○八○○六六○六九六免付費專線進行預約，收費方式比照市區客運（全票十二元/半票六元），歡迎民眾多加利用。