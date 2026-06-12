交通死傷率 雲嘉東屏4縣列危急區

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交通民團以人口比例檢視各縣市每千人交通事故死傷率，點名嘉義縣、雲林縣、台東縣及屏東縣陷入危急區，皆有速限過高、缺乏行人庇護島等問題，並有高齡化、公共運輸不便的特徵。專家建議透過交通管理社區化，推行需求導向運輸服務，結合高齡換照協助模式，鼓勵繳回駕照。

還路於民行人路權促進會12日發布街道願景報告書，結合交通零死亡與運輸淨零碳排，訴求立法制定《雙零交通願景自治條例》，道路空間重分配，打造實體防護主動運輸路網，落實住宅區友善宜居生活街道建設等。

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還路於民祕書長吳宜蒨指出，每年仍有近3000人因交通事故喪生，若持續居高不下，恐難達119年死傷減半、139年死亡歸零願景，還路於民透過政府資料，包括各縣市私有運具持有量及交通事故死傷數比對，進一步以每千人死傷率分類4大區，包含待努力、表現不良、警戒、危急縣市。

位列危急區有嘉義縣、雲林縣、台東縣及屏東縣，每千人死傷率超過23％，為台北市5倍以上。吳宜蒨說，4縣市共同特徵例如穿越性道路速限過高，未配合人口聚集處降速；缺乏路口寧靜化，視覺不良路口、號誌時相不利行人；缺乏行人庇護島與實體單車道等，應鼓勵民眾轉向綠色運具，透過人行道與單車道滿足移動過程最後一哩路。

該4縣市多高齡化、公共運輸不便，消基會交通委員會召集人李克聰說，高齡化地區若公共運輸不足，就須使用私人運具，事故率恐居高不下，建議透過交通管理社區化，調查交通需求，推出需求導向公共運輸服務，如幸福巴士，可採固定與預約班次混合營運，再加上接駁轉運形成公共運輸網路，減少開車或騎車比例，同時結合高齡換照協助健檢模式，鼓勵長者繳回駕照。

交通部表示，樂見並尊重民團對道路交通建議，近3年死亡數已降，中央與地方正從工程、教育及監理精進，著重行人安全，盼透過各面向改善道安，大幅降低死亡數，朝零死亡願景邁進。