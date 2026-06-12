交通死傷點名「4縣市危急區」民團獻改善重點

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還路於民行人路權促進會透過各縣市每千人交通事故死傷率區分待努力區、表現不良區、警戒區與危急區。（示意圖／本報資料照）

還路於民行人路權促進會今發布「街道願景報告書」，其中研究透過各縣市每千人死傷率，列出待努力區、表現不良區、警戒區與危急區的縣市，其中被列入危急區的有嘉義縣、雲林、台東與屏東縣。還路於民呼籲透過降速、建設庇護島、鼓勵搭乘綠色運具、整治人行空間等手段改善。

還路於民行人路權促進會12日發布街道願景報告書。（蔡明亘攝）

還路於民行人路權促進會祕書長吳宜蒨指出，還路於民研究員透過中央政府資料，包括各縣市私有運具持有數量，及交通事故A1與A2死傷人數逐一比對，並透過AI協助分析，發現運具使用與私有載具持有量有相對關係，進一步以「每千人死傷率」分類出4大區，包含待努力、表現不良、警戒、危急的縣市。

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吳宜蒨說明，每千人死傷率4至7％的「待努力區」有台北、新北、金門與馬祖，其中台北以38.3％的公共運輸市占率成為唯一的綠運輸城市，但其每千人死傷率仍達4.75％，問題並非運具結構，而是擁擠且破碎的人行空間、機車與行人混合衝突、巷弄交通寧靜化進度遲緩，且實體人行道人口覆蓋率也僅占17％，在推動主動運輸上過於消極。

「表現不良區」有基隆、台中、竹縣、高雄與桃園，每千人死傷率約7至13％，吳宜蒨提到，竹縣、桃園、高雄及台中為科技或工業重鎮，公共運輸市占率長期卡在9至13％，遠低於六都應有水準，即便桃園機場捷運、台中捷運綠線、高雄黃線陸續通車，運具結構仍未顯著轉移，關鍵在於站前最後一哩路仍由私人運具主導，缺乏實體人行道、自行車道或共享運具接駁系統，可謂「蓋了捷運卻沒改街道」。

至於「警戒區」包括台南、花蓮、澎湖、南投、苗栗、彰化及宜蘭，每千人死傷率約13至20％。經分析，台南、宜蘭縣、苗栗縣等城市的公共運輸市占率都低於8％，彰化縣以89.1％的私人運具市占率位居全台第一，代表彰化每10趟出行中，有近9趟是透過私人運具。

吳宜蒨直言，當城市結構除了騎車或開車外別無選擇，本質上是將系統性的規畫失敗，轉嫁為個人責任。

名列「危急區」的有嘉義縣、雲林、台東與屏東，每千人死傷率超過23％，是台北市的5倍以上。吳宜蒨分析，這4縣市有共同結構特徵，包括穿越性道路如省道的速限過高，且未配合人口聚集處降速；缺乏路口寧靜化，視覺不良路口、號誌時相不利行人；缺乏行人庇護島，過寬路口與中央分隔；缺乏實體單車道，騎士被迫與汽車混流。

還路於民呼籲，此分類是政治責任的對照鏡，各縣市首長與議員候選人於政見中，應就所屬分群提出應改革目標，其中危急區重點是降速與庇護島，警戒區為主動運輸建設，表現不良區為最後一哩路的接駁，待努力區重點則是人行空間整治。

吳宜蒨也說，榜上有名的縣市多數居民出行仰賴私有汽機車，家家戶戶可能持有超過一輛以上，盼地方政府多提倡大眾運輸比例，鼓勵民眾轉向綠色運具，並透過實體人行道與單車道，滿足民眾在移動過程的最後一哩路，而非整趟出行都是使用私人運具。

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