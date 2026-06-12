交通死傷點名「4縣市危急區」民團獻改善重點
還路於民行人路權促進會今發布「街道願景報告書」，其中研究透過各縣市每千人死傷率，列出待努力區、表現不良區、警戒區與危急區的縣市，其中被列入危急區的有嘉義縣、雲林、台東與屏東縣。還路於民呼籲透過降速、建設庇護島、鼓勵搭乘綠色運具、整治人行空間等手段改善。
還路於民行人路權促進會祕書長吳宜蒨指出，還路於民研究員透過中央政府資料，包括各縣市私有運具持有數量，及交通事故A1與A2死傷人數逐一比對，並透過AI協助分析，發現運具使用與私有載具持有量有相對關係，進一步以「每千人死傷率」分類出4大區，包含待努力、表現不良、警戒、危急的縣市。
吳宜蒨說明，每千人死傷率4至7％的「待努力區」有台北、新北、金門與馬祖，其中台北以38.3％的公共運輸市占率成為唯一的綠運輸城市，但其每千人死傷率仍達4.75％，問題並非運具結構，而是擁擠且破碎的人行空間、機車與行人混合衝突、巷弄交通寧靜化進度遲緩，且實體人行道人口覆蓋率也僅占17％，在推動主動運輸上過於消極。
「表現不良區」有基隆、台中、竹縣、高雄與桃園，每千人死傷率約7至13％，吳宜蒨提到，竹縣、桃園、高雄及台中為科技或工業重鎮，公共運輸市占率長期卡在9至13％，遠低於六都應有水準，即便桃園機場捷運、台中捷運綠線、高雄黃線陸續通車，運具結構仍未顯著轉移，關鍵在於站前最後一哩路仍由私人運具主導，缺乏實體人行道、自行車道或共享運具接駁系統，可謂「蓋了捷運卻沒改街道」。
至於「警戒區」包括台南、花蓮、澎湖、南投、苗栗、彰化及宜蘭，每千人死傷率約13至20％。經分析，台南、宜蘭縣、苗栗縣等城市的公共運輸市占率都低於8％，彰化縣以89.1％的私人運具市占率位居全台第一，代表彰化每10趟出行中，有近9趟是透過私人運具。
吳宜蒨直言，當城市結構除了騎車或開車外別無選擇，本質上是將系統性的規畫失敗，轉嫁為個人責任。
名列「危急區」的有嘉義縣、雲林、台東與屏東，每千人死傷率超過23％，是台北市的5倍以上。吳宜蒨分析，這4縣市有共同結構特徵，包括穿越性道路如省道的速限過高，且未配合人口聚集處降速；缺乏路口寧靜化，視覺不良路口、號誌時相不利行人；缺乏行人庇護島，過寬路口與中央分隔；缺乏實體單車道，騎士被迫與汽車混流。
還路於民呼籲，此分類是政治責任的對照鏡，各縣市首長與議員候選人於政見中，應就所屬分群提出應改革目標，其中危急區重點是降速與庇護島，警戒區為主動運輸建設，表現不良區為最後一哩路的接駁，待努力區重點則是人行空間整治。
吳宜蒨也說，榜上有名的縣市多數居民出行仰賴私有汽機車，家家戶戶可能持有超過一輛以上，盼地方政府多提倡大眾運輸比例，鼓勵民眾轉向綠色運具，並透過實體人行道與單車道，滿足民眾在移動過程的最後一哩路，而非整趟出行都是使用私人運具。
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