交通系Youtuber「黑皮」獲頒金路獎特殊貢獻獎 鐵道局：拍影片拉近公部門與民眾的距離

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

被譽為「交通界奧斯卡獎」的金路獎今年邁入第26屆，交通部鐵道局今（8）日下午舉辦宣傳記者會，本屆金路獎包括7大類獎項，共計53個機關及單位獲獎。其中最特別的本屆「特殊貢獻獎」將頒給長期耕耘交通領域、製作許多知識型影片的Youtuber「黑皮（蔡靚安）」，鐵道局指出，感謝他拍攝YT影片，以輕鬆、淺顯易懂的方式，介紹政府重大交通建設，拉近公部門與民眾的距離，亦開啟交通建設黑暗期各方互相體諒的契機。

廣告 廣告

本屆「特殊貢獻獎」將頒給長期耕耘交通領域、製作許多知識型影片的Youtuber「黑皮（蔡靚安）」。（圖／記者盧逸峰攝）

蔡靚安在訪談影片中分享，這次獲獎讓自己過去5年多的努力有了肯定，感謝讀者以及推薦人；他也分享，從大陸帝國視角來看，台灣是處於邊陲，但從海洋角度來看，台灣卻是海洋的領航者；因此要好好珍惜台灣這片土地，停下來聆聽這塊土地的故事。

蔡靚安表示，他從小就喜歡搭捷運，還會背誦每個車站的站名，在高中時覺得沒人做交通主題、而且覺得知識比同齡者還多因此開始製作影片，第一支影片主題就是十件台北捷運冷知識，之後從鐵路、捷運主題開始，做到公路、台灣地理及歷史，大都是他自己搜尋資料，至於寫腳本時則會請教教其他業界人士。

蔡靚安也說，他也很感謝有些批評的留言，讓他知道自己如何能更好、審視不足的地方再更進步；蔡靚安指出，許多人會問說為什麼一條公路要花好幾百億？甚至花上好幾十年？他製作的影片中，會分享重大建設的背後其實有許多程序要去跑。

交通部表示，從89年辦理第一次金路獎評比迄今，既引領交通人為創造美好交通環境而努力，也期許傳承一個「安全、舒適、便捷及永續」的交通環境。過往鐵道局推動鐵路建設時，就是秉持著這樣的精神，未來將持續以此為楷模，推動各項鐵道建設。



更多FTNN新聞網報導

今年8個月內已有1819人因交通事故往生 交通部啟動「道安三箭」目標讓死亡率下降7%

金曲歌王沈文程代言高齡換照政策！ 交通部：明年起滿75歲長者需每3年更新駕照

台9線馬太鞍溪河床便道終於搶通！增設鋼便橋提升耐用度 鄉親興奮放炮慶祝

