交通紅單牽動愛心接力 朴子賣蘭花阿伯守法換地點續生活

嘉義縣朴子市近日因一名路邊賣蘭花的劉姓男子收到交通違規紅單，里長將劉男的生活壓力分享至臉書社團「幸福朴子人」後，促成社區愛心接力，許多民眾表示願意幫助劉男，讓朴子小鎮湧現溫暖力量。

劉姓男子長期在文化里鬧區路邊擺攤販售蘭花維生，日前因占用道路遭檢舉，警方依法開立罰單，讓他無法營業。（圖／翻攝 楊石旭 臉書）

根據《聯合新聞網》報導指出，劉姓男子長期在文化里鬧區路邊擺攤販售蘭花維生，日前因占用道路遭檢舉，警方依法開立罰單，讓他無法營業。文化里長楊石旭接獲劉男來電反映生活壓力後，第一時間到場關心並陪同處理。楊石旭表示，違規事實無法否認，基於依法行政，也不能要求警方不開單，劉男也配合暫停擺攤。

文化里長楊石旭接獲劉男來電反映生活壓力後，第一時間到場關心並陪同處理。（圖／翻攝 楊石旭 臉書）

楊石旭指出，劉男早年從事板模工作，十多年前因車禍導致行動不便，轉而靠賣蘭花維持家計。更特別的是，劉男妻子30多年前曾在里長家中工作，雙方長年維持情誼，里長夫婦過去也曾在能力範圍內協助其子女補習費用。

劉男婉拒善款，表示「買花就是最大的幫助」。（圖／翻攝 楊石旭 臉書）

里長將事件與劉男的處境分享至臉書社團「幸福朴子人」，引發大量回響，民眾紛紛主動提供免費擺攤空間、購買蘭花支持，甚至表示願意代為繳納罰款。對此，劉男婉拒善款，表示「買花就是最大的幫助」。部分善款後續也轉為購買便當，轉送給獨居及清寒家庭。

隔日，劉男於里長服務處前短暫擺攤，吸引不少民眾前來選購。其中，新竹旭唐建設住戶更一次認購百盆蘭花，轉贈環保志工、守望相助隊及縣內志工團體，愛心從街頭擴散至社區。

在里長與各界勸說下，劉男決定不讓警方為難，選擇守法更換擺攤地點。目前劉男每日上午9時至下午4時，固定在鎮安宮廣場附近販售蘭花，繼續以雙手維持生計。楊石旭表示「這份善意，會一直在這個小鎮流動」。

