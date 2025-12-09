藝人陳為民在社群網站，抱怨台灣設置公路測速照相機快速增加，此番言論激發眾多回響。就筆者瞭解，廣設科技執法和測速照相桿，交警可省去道路執勤與巡邏，用辦公室的監視器、電腦，罰單就一張一張印出來了，且罰金中75％歸縣市政府，24％獎勵值勤員警，只剩1％歸中央。

身為駕駛人支持交通違規要處罰，尤其是高速危險駕駛，但絕不認同這般利用速限管制，不到幾公里就變換速限的巧術，來陷人入阱取締。理由是在路況穩定的寬敞公路，駕駛人是依車流路況在安全速限內穩定駕駛，不會忽快忽慢。倒是道安單位在花東海線公路時速限70公里，卻在下坡或近村落處降至50公里，讓原本正常的駕駛行為，莫名地變成超速違規，實令人不解。

現在高密度的測速照相機貢獻有多大？就筆者所在的台東縣警方資料顯示，在縣境內今年1到8月的取締超速違規達3萬5800多件，已超過去年全年總數。若以汽車超速10公里以上最低罰1200元計，縣府收入甚為可觀，此尚未包含他項的交通違規罰款呢！

測速照相罰單多，並不代表交通已改善，交通更安全。一張動輒上千元或更高的罰款，甚至比1年的房屋稅還高，百姓辛苦工作的所得被迫繳納，怎不讓人心疼生氣！筆者反映地方心聲，衷心期盼交警單位能針對不合理的道路速限深入瞭解，除提升交通安全又能兼顧東海岸觀光的發展。（作者曾正潔為台東縣立卑南國中校長、陳劍賢為台東縣體育發展基金會董事長、美和科大兼任助理）