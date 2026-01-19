交通罰單Email催繳全是假 下載監理APP最安心

近期詐騙集團常假借「尚未繳納汽燃費」或「交通違規未處理」為名，發送夾帶釣魚網址的簡訊或電子郵件，並刻意加入「限時二十四小時內繳納」、「即將移送強制執行」等威脅字眼，利用民眾擔心受罰的心理，誘導點擊連結進入仿冒的監理服務網站，藉此騙取身分證字號、信用卡號等個人及金融資訊。

高雄市區監理所呼籲，交通違規罰鍰不會以電子郵件方式通知繳納，凡收到交通違規罰鍰未繳電子郵件，一律為詐騙訊息請勿點擊任何連結以免落入詐騙陷阱。

如果收到有可疑網址連結和金額的汽燃費、強制險違規或是交通違規相關簡訊或電子郵件，可聯繫監理機關或是交通違規權責單位確認，也可以撥打「一六五反詐騙諮詢專線」詢問，切勿點選訊息中的網址。

高雄市區監理所建議，民眾可上網搜尋「監理服務網」並加入會員或是行動裝置下載安裝「監理服務APP」，除了能即時查詢相關汽燃費帳單、強制險違規及交通違規罰單，不僅便利又安全，也能有效防範釣魚簡訊與詐騙，守護個人財產安全，歡迎多加利用。